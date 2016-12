Aún disponibles

Según nos acercamos a los días festivos y nos preparamos para recibir el 2017, un grupo grande de jugadores talentosos está disponible todavía en el mercado de agentes libres. De los peloteros de alto perfil que todavía no tienen contrato, los cinco que mencionaremos a continuación podrían demorarse en encontrar un hogar permanente.Edwin Encarnación, primera base, 34 años de edad: El mercado de los inicialistas ha sido complicado este invierno. Al parecer, los Azulejos están fuera de las conversaciones por Encarnación luego de que se informara que habían retirado su oferta de cuatro años y US$80 millones tras firmar al cubano Kendrys Morales y a Steve Pearce. Además, los Rockies llenaron su vacante en la primera base al firmar a Ian Desmond, un giro inesperado que complicó el panorama de la agencia libre para Encarnación. Con Mike Napoli y Mark Trumbo aún sin firmar, el mercado de Encarnación ha dado una voltereta.Matt Wieters, receptor, 30 años de edad: Wieters tiene números impresionantes en su currículo, incluyendo dos Guantes de Oro, tres temporadas con 20 jonrones o más y cuatro selecciones al Juego de Estrellas en las últimas seis campañas.Ese tipo de jugador no ha estado disponible en el mercado de receptores desde Russell Martin en el 2014 (cinco años, US$82 millones) y Brian McCann en el 2013 (cinco años, US$85 millones). La diferencia entre Wieters y los otros dos cátchers es que el primero viene de dos temporadas con promedio de bateo por debajo, mientras que Martin y McCann ingresaron a la agencia libre luego de tener una temporada sólida en el plato.José Bautista, jardinero, 36 años de edad: Muchas personas dentro del mundo de béisbol piensan que el guardabosque dominicano debió aceptar la oferta calificada de los Azulejos y luego regresar a la agencia libre la próxima temporada muerta. Y bajo el nuevo Acuerdo Colectivo de Trabajo, el equipo no podría darle una oferta calificada en años consecutivos (a pesar de que el CBA, por sus siglas en inglés, no estaba vigente cuando el toletero rechazó la oferta de Toronto).Jason Hammel, lanzador derecho, 34 años de edad: El mercado de abridores es el más flojo en años recientes, pero el pitcher que debería estar generando más atención es Hammel. El diestro ganó 15 partidos y registró efectividad de 3.83 en 166.2 innings de labor la temporada pasada, pero su valor recibió un pequeño golpe cuando los Cachorros no ejercieron su opción para el 2017.Iván Nova, lanzador derecho, 30 años de edad: El pitcher dominicano es uno de los abridores más jóvenes disponibles en el mercado. Nova ha lidiado con varios problemas de salud y ha sido inconsistente en las últimas dos temporadas.Pero el diestro lució como un lanzador totalmente diferente luego de ser canjeado de los Yankees a los Piratas en agosto, registrando promedio de carreras limpias de 3.06. Para lanzadores como el oriundo de San Cristóbal, el mercado generalmente toma tiempo en revelar su verdadero valor.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.