Impresiona Westbrook

Nueva Orleans— Russell Westbrook impresionó con 42 puntos y 10 rebotes, y el Thunder de Oklahoma City doblegó anoche 121-110 a los Pelícanos de Nueva Orleans.El español Alex Abriñes sumó 18 unidades, incluidas nueve durante una racha crucial de 11-0 en el comienzo del cuarto periodo. Ese ataque permitió que el Thunder se colocara arriba por 100-87 con 9:18 minutos por jugarse.Nueva Orleans no volvió a acercarse siquiera a ocho puntos.Enes Kanter, quien atinó un tiro de gancho en el momento clave del duelo, totalizó 14 puntos y el mismo número de rebotes.Anthony Davis acumuló 34 tantos y 15 rebotes por Nueva Orleans. Jrue Holiday contabilizó 23 puntos y 10 asistencias, mientras que Terrance Jones terminó con 21 unidades por los Pelícanos, que han perdido nueve de 12 partidos.Bucks 102, Cavaliers 113Cleveland— Kyrie Irving sumó 31 puntos y estableció la mejor marca de su vida con 13 asistencias, LeBron James añadió 29 unidades, y los Cavaliers de Cleveland doblegaron 113-102 a los Bucks de Milwaukee.Cleveland se impuso a los Bucks por segunda noche consecutiva, pese a jugar sin dos titulares.Kevin Love no vistió siquiera el uniforme de los campeones vigentes de la NBA por un golpe en la rodilla izquierda. Se perdió así su segundo encuentro en fila.J.R. Smith tampoco tuvo acción, tras fracturarse el pulgar de la mano derecha en el duelo del martes en Milwaukee. Requerirá una intervención quirúrgica, y los Cavs no divulgarán un cronograma para su retorno sino hasta después de la cirugía.Fue evidente que Cleveland extrañó a sus dos jugadores. Pero al menos por esta noche, la presencia de los dos mayores astros permitió que los Cavs se llevaran la victoria, su octava en nueve compromisos.Timberwolves 92, Halcones 84Atlanta— El dominicano-estadounidense Karl Anthony Towns totalizó 17 puntos y 18 rebotes, para que los Timberwolves de Minnesota derrotaran 92-84 a los Halcones de Atlanta.Andrew Wiggins añadió 19 puntos Zach LaVine sumó 18 y Towns coronó su buena actuación con cinco asistencias por los Wolves, que enhebraron victorias seguidas por primera ocasión desde el periodo comprendido entre el 5 y el 9 de abril.Dennis Schroeder finalizó con 21 unidades y Paul Millsap agregó 18, además de capturar 10 rebotes, por Atlanta, que ha perdido seis de siete compromisos en casa. Los Halcones han caído durante esa racha ante cuatro equipos con foja perdedora: Nueva Orleáns, Detroit, Orlando y Minnesota.Grizzlies 98, Pistones 86Auburn Hills, Michigan, Michigan— El español Marc Gasol empató la mejor marca de su carrera con 38 puntos, fruto de 14 encestes en 17 disparos, y los Grizzlies de Memphis se impusieron 98-86 a los Pistones de Detroit en un duelo entre equipos sumidos en malas rachas.Los Grizzlies cortaron una seguidilla de tres derrotas, mientras que Detroit sufrió su cuarto descalabro al hilo.Memphis contó con el regreso de Chandler Parsons, quien se perdió los 17 partidos anteriores por un golpe en un hueso de la rodilla izquierda. Parsons sumó dos unidades y un par de rebotes en 15 minutos.Wizards 107, Toros 97Chicago— John Wall contabilizó 23 puntos y nueve asistencias para que los Wizards de Washington vencieran 107-97 a los Toros de Chicago, con lo que obtuvieron apenas su tercera victoria como visitantes en la campaña.Trey Burke y Marcus Thornton entraron como suplentes para encender un ataque decisivo en el cuarto periodo. Los equipos comenzaron el último cuarto empatados 77-77, pero Burke y Thornton se combinaron para aportar 10 puntos, lo que dio a los Wizards la ventaja por 91-85.Chicago se acercó a 97-93 con menos de tres minutos por disputarse, pero Bradley Beal, Marcin Gortat y Wall lograron sendos encestes que resolvieron el compromiso.Rockets 125, Soles 111Phoenix— James Harden sumó 27 puntos y 14 asistencias, para conducir a los Rockets de Houston hacia una victoria por 125-111 sobre los Soles de Phoenix.Fue el undécimo triunfo de Houston en sus últimos 12 compromisos.Eric Gordon añadió 24 unidades como reservista por los Rockets, al atinar siete de 13 triples. Patrick Beverley finalizó con 18 tantos, nueve asistencias y nueve rebotes.Houston atinó 18 de 38 triples.Kings 94, Jazz 93Salt Lake City— DeMarcus Cousins anotó 21 puntos y los Kings de Sacramento remontaron una desventaja de 20 para superar 94-93 al Jazz de Utah.Los Kings se valieron de una racha de 11-3, encabezada por Ty Lawson y por cinco tiros libres de Cousins, para tomar la delantera por 91-89 con 25,9 segundos por jugar.

