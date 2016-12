Es su ‘coco’

Ciudad de México— Ricardo La Volpe podrá jactarse de crear toda una “escuela” en razón a quienes lo siguieron en su estilo de juego, pero no de superar a su ahora adversario en la final de Liga, Ricardo Ferretti.El llamado “lavolpismo” tiene su antídoto en el timonel brasileño de Tigres, ya que nunca el propio La Volpe ha podido derrotarlo en una instancia de Liguilla, además de tener ya una línea de seis derrotas al hilo.Ferretti parece llegar a la nueva pugna entre dos técnicos ya clásicos en el balompié mexicano con la seguridad que da el recuerdo de la victoria, pero con la precaución de no dejar escapar la estadística que marcha a su lado.A pesar de los años que llevan ambos personajes en los banquillos, La Volpe desde mediados de los 80 y Tuca desde principios de los 90, el enfrentamiento en Liguilla no es algo común.Apenas hace un año, en su camino al título del Apertura 2015, el brasileño le ganó la partida al argentino en cuartos de final, cuando el ahora técnico del América dirigía a Jaguares. Tigres se llevó los dos partidos de la serie al conjunto chiapaneco.Antes de ese enfrentamiento, la única serie a visita recíproca entre estos entrenadores fue en el Verano 2000, y Ferretti avanzó tras dos empates, también en la primera etapa de Liguilla, entonces al mando del Guadalajara y frente al Atlas del “Bigotón”.Ese tropiezo dolió más a La Volpe por estar en la etapa de su apogeo con los rojinegros, a los que se les negó un título, y por tratarse del Clásico Tapatío.Pero una de las caídas más dolorosas del entrenador de las Águilas a manos del Tuca fue la del Invierno 96, cuando se frustró la estadía del argentino en el América al caer 5-0 en el Clásico ante Chivas.A ello se debe agregar que Ferretti es un técnico con mayor continuidad al escribir páginas de éxito, más en la etapa reciente.Mientras el único título oficial de La Volpe como estratega data del siglo pasado, al ganar con Atlante en 1993, el técnico de Tigres lleva tres coronaciones en el presente milenio, dos de ellos en la década actual y con el mismo equipo y la base de jugadores que enfrentará al América.La historia pone a “Tuca” como el DT favorito para ser campeón. De 24 juegos contra el argentino suma 11 victorias por 6 descalabros, casi al doble la superioridad.A 20 años de distancia, La Volpe vuelve con las Águilas a intentar la “doble matanza”: ganar por fin a Ferretti en Liguilla y de paso cobrar la factura de hace dos décadas en el Clásico que le cortó la cabeza.

