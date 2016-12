Salen Indios por el desquite ante Abejas

Los Indios de Ciudad Juárez iniciaron con una cerrada derrota su serie ante Abejas de Guanajuato; esta noche se enfrentan de nuevo en la colmena, en el cierre de la jornada 22 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.El conjunto indígena que llegó herido luego del doble descalabro en casa ante Monterrey, no pudo evitar de nueva cuenta el tropiezo, ahora ante el cuadro guanajuatense, por marcador de 69-68.Con este revés, los aborígenes quedaron estancados en ocho triunfos con 13 derrotas. Mientras que León llegó a siete juegos ganados por 14 perdidos.Indios salió a la duela con Arim Solares, Jorge Camacho, Marcus Morrison, Anthony Bennett y Vernon GoodridgeAbejas comenzó la confrontación con McHugh Mattis, Rayes Gallegos, Andrés Torres, Alexis Cervantes, Stteffphon Pettigrew.Con tiros efectivos de Camacho, Bennett y Morrison los Indios cerraron el primer cuarto con la ventaja 16-14.Pero Abejas no renunció a su afán de hacer de la colmena una fortaleza y para el segundo periodo logró darle vuelta al marcador e irse al descanso con la ventaja 33-28. En ese segundo cuarto, Indios sólo anotó 12 puntos.Al regreso del descanso, el quinteto teporaca quiso recuperar terreno, pero el cuadro leonés cuidó bien la ventaja y a pesar de los esfuerzos de los fronterizos, al término del tercer cuarto, la diferencia se mantenía en cinco puntos.En el último período, los dirigidos por Helman Torres salieron a darlo todo en la cancha, y acortaron la desventaja a un punto.Cuando faltaban seis segundos en el cronómetro Indios tenía la posesión del balón, Torres acomodó las piezas para sacar el juego y quedarse con la victoria.Jorge Camacho pidió la pelota, sacó el disparo desde la zona perimetral, pero no llevó la dirección correcta y la derrota fue para los visitantes.Camacho fue el mejor anotador de Indios con 16 puntos; por Abejas, Stteffphon Pettigrew aportó 29 unidades.El segundo juego con el que se finiquita esta serie será hoy, a partir de las 19:15 horas.

