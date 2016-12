Mantiene el enfoque

Chapel Hill, Carolina del Norte— El mariscal de North Carolina, Mitch Trubisky, se está enfocando más en jugar contra Stanford en el Sun Bowl que en la decisión que espera tomar con la NFL.El jugador de tercer año está proyectado como un posible seleccionado de primera ronda en el Draft, eso si decide ausentarse de su última temporada con los Tar Heels. Trubisky dijo que está revisando la información que el entrenador Larry Fedora le consiguió sobre los prospectos en el Draft, pero se esperará a tomar una decisión hasta que termine la temporada.“No dejaré que esto me quite demasiado tiempo y no dejaré que me estrese mucho”, dijo Trubisky. “Por el momento sólo estoy tratando de recaudar la mayor información posible y averiguar qué es lo mejor para mí, pero al mismo tiempo, me tengo que mantener enfocado para el partido del Tazón que tenemos en puerta”.El jugador originario de Mentor, Ohio, ha tenido un sorprendente ascenso para un jugador que nunca había fungido como titular en un partido de futbol colegial hasta recientemente en agosto. Tras haber pasado sus primeros dos años teniendo una limitada participación como el reemplazo de Marquise Williams, Trubisky califica en el décimo lugar en yardas por pase (3 mil 468), en el 12vo. en pases de anotación (28), 11vo. en eficiencia de pase y quinto en porcentaje de pases completos (68.9 por ciento) para los Tar Heels (8-4).Trubisky dijo que la retroalimentación obtenida por Fedora lo ha colocado como un posible seleccionado de primera ronda, pero está intentando obtener la mayor cantidad de detalles posibles.“Quizás me vaya ahora mismo a la NFL, quizás regrese”, dijo. “Esas son algunas cosas en las que he estado pensando: ¿Cómo me colocaré en la mejor posición para tener una larga y exitosa carrera y cómo convertirme en el mejor mariscal que pueda llegar a ser?”Fedora dijo que ha estado obteniendo información del Draft para Trubisky y otros tres jugadores de tercer año: el corredor Elijah Hood, el corredor Donnie Miles y el defensivo M.J. Stewart. El tacle defensivo Naz Jones ya declaró que entrará al Draft de la NFL justo después del Sun Bowl.Los jugadores tienen hasta el 18 de enero para declarar que quieren entrar al Draft. Trubisky dijo que tomaría una decisión alrededor de una semana antes de la fecha límite.“No les voy a decir lo que yo creo que es mejor”, dijo Fedora. “Sólo les daré la información y luego esperaré a que ellos tomen una buena y sabia decisión”.Aun así, Trubisky se ha estado acostumbrando a ver su nombre entre los prospectos al Draft.La semana pasada, se topó con la portada inversa del New York Daily News en la que decía que él era una posible elección en el Draft de los Jets de Nueva York —“¡Es amor verdadero!” según decía el encabezado— aunque Trubisky no ha dicho si querría salir de Chapel Hill.Trubisky dijo que varios compañeros de equipo le enviaron mensajes de texto con fotos de la portada, pero le restó importancia a ello, diciendo que, “No soy el tipo de jugador que le guste salir en los tabloides”.