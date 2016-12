Final de ‘Grandes’

Ciudad de México— La final tendrá a los dos “grandes” de la actualidad en el futbol mexicano.Tigres y América jugarán su tercera serie por un título, entre ellos, en los últimos dos años, dos de Liga y una de Concacaf, a lo que se suma una final más de las Águilas en el torneo de la Confederación y otra de los felinos en Liga frente a Pumas.Esto le da al jugador del club norteño, Jürgen Damm, la base para decir que el duelo por el Apertura 2016 será una batalla entre los mejores de México.“En los últimos años Tigres y América han demostrado que son los grandes de México, esperemos que sea un partido muy bonito, más por las fechas, creo que va a ser muy mediático”, apuntó Damm ayer al llegar a la CDMX.“Los dos equipos son los favoritos porque llegamos a estas instancias. Los dos hicimos un gran torneo, América es un equipo grande, entonces creo que están los ingredientes principales para que sea un gran juego”.Las Águilas derrotaron a los norteños en la Final del Apertura 2014 y este año en la de la Liga de Campeones de Concacaf. Sin embargo, no hay una sed de venganza del lado felino.“Revancha no, pero si es una buena oportunidad de regresarle alegría a nuestra afición por tanto apoyo que nos han mostrado, creo que va a ser una Final muy bonita”, comentó.Aclaró que no hay quejas por la espera de dos semanas para jugar la Final, al tener que esperar a las Águilas por su viaje al Mundial de Clubes.“No podemos poner pretextos, nos corta el ritmo un poco, pero creo que va a ser un gran partido”, añadió.Pulirán Tigres detalles en CARLos Tigres todavía le van a hacer el último ajuste a su parado táctico y hoy entrenarán a puerta cerrada en el Centro de Alto Rendimiento.Ricardo Ferretti no quiere miradas curiosas en la práctica, y sabiendo de la seguridad que rodea a la casa de la Selecciones Nacionales, prefirió esta sede para su ultima práctica previa a la final.El cuadro felino se alistó ante cualquier contingencia y para el entrenamiento llegaron cargados hasta con sus botellas de agua, para que nada les enturbie el momento, no vaya a ser que no encuentren la marca habitual.El conjunto regiomontano fue recibido por unos 15 aficionados que se dieron cita en el hotel de concentración para tomarse la foto con los jugadores.Al interior de lugar sólo algunos huéspedes se colocaron a la salida de restaurante principal para verlos pasar de cerca.

