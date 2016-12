Galopan fuerte

Indianapolis— Los Potros de Indianapolis se sienten cada vez más cómodos siendo el equipo visitante.Ya han ganado cuatro partidos consecutivos en casa ajena, los últimos dos por un combinado de 75-16.Ya les han propinado fuertes golpes a dos contendientes de los playoffs, Green Bay y Minnesota, e intentarán descarrilar las esperanzas de Oakland de conseguir un descanso de primera ronda el sábado.Aun así, quizás no sea suficiente para que Indianapolis asegure un lugar en los play-offs.“Nosotros entendemos exactamente dónde estamos, y nos enfocaremos en una sola cosa, y eso es conseguir una victoria”, dijo el entrenador Chuck pagano ayer.“Sabemos que es un gran reto al enfrentarnos a un poderoso equipo de futbol siendo nosotros el equipo visitante. Pero no debemos preocuparnos por esas pequeñas dificultades, por aquello o por lo otro. Tenemos que jugar”.A estas alturas de la temporada, jugar en cualquier parte fuera del Estadio Lucas Oil parece ser una hazaña de primer orden, incluso cuando deben visitar una de las sedes menos amigables de la NFL, el temido Agujero Negro.Algunos jugadores, como el pateador Pat McAfee, ya han experimentado la característica atmósfera que los fans de los Raiders disfrutan crear.Cuando McAfee jugó en Oakland en el 2010, él recuerda ser recibido por un espectador molesto, vestido con picos, que lo estuvo fastidiando por un incidente en el que el pateador fue arrestado por intoxicación en la vía pública.Tal como McAfee lo recuerda, el fan comenzó a gritar DUI (siglas en inglés que significan que la persona fue acusada de manejar en estado de ebriedad) hasta que McAfee le explicó que no estaba manejando cuando fue arrestado. Luego el fan empezó a gritar DUS, lo cual según McAfee no tenía sentido, ya que el fan intentaba reclamarle sobre el supuesto incidente en el que el pateador se metió a nadar durante la noche en un canal de la localidad.Otros jugadores, como el veterano Darius Butler, con ocho años de carrera, se sienten ansiosos de ver si la afición de Oakland resulta ser tan apasionada como se dice, teniendo tanto en juego. Los Raiders van al frente de Kansas City por un partido en la AFC Oeste.Pero curiosamente, estos son los elementos exactos que Potros (7-7) han estado aprovechando para mantenerse con vida.“La verdad no estoy seguro de por qué hemos estado teniendo partidos tan buenos como visitantes sin poder ganar en casa”, dijo McAfee. “Creo que hay una energía en esas gradas de la que nos estamos alimentando, es como si nosotros nos enfrentáramos al mundo entero”.Tras haber apaleado a los Vikingos 34 a 6 el pasado fin de semana, Indianapolis afianzó un récord ganador como equipo visitante.

