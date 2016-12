Operan a Kvitova tras sufrir agresión

Praga, República Checa— La tenista Petra Kvitova fue operada ayer por las heridas que sufrió en la mano izquierda al ser agredida en su casa por un hombre con un cuchillo.La intervención quirúrgica, que requirió de tres horas y 45 minutos para realizarse, reveló que las lesiones en la mano izquierda de la deportista checa eran πgraves’’. Sin embargo, “no hay motivos para pensar que no volverá al tenis’’, indicó su vocero Karel Tejkal.Es un hecho que Kvitova se perderá el Abierto de Australia y un tramo importante de la temporada, dado que no podrá entrenar normalmente al menos durante tres meses, añadió Tejkal.Kvitova sufrió daños en los tendones de la mano izquierda, así como lesiones en los cinco dedos y en dos nervios, comentó el portavoz.La campeona de Wimbledon en 2011 y 2014 se consideró afortunada por haber sobrevivido al ataque del que fue víctima el martes por la mañana en la localidad oriental checa de Prostejov.“Al tratar de defenderme, sufrí una herida grave en mi mano izquierda. Estoy estremecida, pero soy afortunada por estar viva’’, dijo Kvitova, quien es zurda, en su cuenta de Twitter. “La lesión es grave y tendré que ser atendida por especialistas, pero si me conocen, saben que soy fuerte y que lucharé para superar esto’’.En una declaración anterior, Kvitova indicó: “Sin duda que lo que sucedió no fue agradable, pero ya pasó’’. Ese comentario fue difundido por la página de Facebook del equipo checo de Copa Federación.“Tengo el mejor cuidado posible y estoy con mis seres queridos. Ya pasó lo peor’’, aseveró Kvitova.De inmediato no se sabe cómo la lesión afectará la actividad de Kvitova en la cancha, pero fue operada “debido a su estado y por el futuro de su carrera’’, explicó Tejkal, quien describió el incidente como un intento de robo en la casa de la tenista.El portavoz de la policía de Prostejov, Frantisek Korinek, dijo que el atacante, un hombre de unos 35 años, escapó y sigue fugitivo. Indicó que la policía lo busca.Kvitova tenía programado participar en un evento de caridad ayer en Brno con otra tenista checa, Lucie Safarova.“Es terrible’’, dijo Safarova a la radio checa. “Estas cosas nos estremecen a todos. Puede pasarle a cualquiera, es realmente terrible’’.En abril de 1993, la tenista Monica Seles fue apuñalada en la espalda mientras jugaba en un torneo en Hamburgo. Un hombre salió de las gradas y le enterró un cuchillo por la espalda.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.