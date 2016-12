Tiene North Carolina pateador australiano

Originario de Australia, un país donde el futbol americano no es muy popular, Tom Sheldon jugará el 30 de diciembre en el Sun Bowl de El Paso como pateador de despeje de los Tar Heels de la Universidad de Carolina del Norte.Que sea de Australia no es la única particularidad de Sheldon, quizá lo que lo hace más especial es que es un novato… ¡a los 28 años de edad!, una edad a la que prácticamente todos los jugadores colegiales de Estados Unidos ya terminaron su elegibilidad y algunos de ellos incluso juegan ya a nivel profesional.Nacido en Echuca, Victoria, una población de 14 mil habitantes a 130 millas al norte de Melbourne, Sheldon jugaba futbol australiano en su país, un deporte más parecido al rugby que al futbol americano que hoy practica.Ante del inicio de la temporada 2016, el entrenador de Carolina del Norte, Larry Fedora, conoció a Sheldon, a quien nunca antes había visto en persona y del que sólo sabía que venía de Australia y que nunca había jugado futbol americano, lo cual le causaba cierta preocupación.Sus nuevos compañeros de equipo tampoco sabían que esperar del nuevo pateador. Anthony Ratliff-Williams dice que él recuerda haber visto a Brandon Weeden, otro atleta con un camino no tradicional hacia el futbol colegial, jugar para Oklahoma State hace algunos años. Si Weeden pudo hacerlo, Ratliff-Williams confiaba que Sheldon también. Y muy pronto, sus despejes en las prácticas impresionaron a sus compañeros y a los entrenadores.Ha sido su talento, pero también su habilidad para adaptarse al juego lo que ha impresionado a Fedora.‘Desde la primera vez que pisó el campus, lo podías ver el primer día golpeando pelotas, haciendo cosas tremendas’, declaró Fedora.‘Tiene una gran pierna. Creo que realmente ha hecho un gran trabajo entendiendo el juego y ahora se siente a gusto de saber qué es lo que tiene qué hacer en el juego’, agregó el entrenador.Sheldon ha jugado bien, pero también disfruta estar con este equipo.‘Ha sido muy divertido. No podía pedir por un mejor grupo de jugadores para jugar con ellos’, dijo Sheldon, que de lo poco que sabía de Carolina del Norte era que Michael Jordan jugó ahí basquetbol y que en futbol americano los Tar Heels ‘habían tenido una buena temporada el año pasado.’Agregó que ni siquiera era capaz de localizar a su nuevo destino en el mapa de los Estados Unidos, por lo que tuvo que ingresar a Google y aprender eso rápidamente.CONÓZCALO...Tom ShelsonEdad: 28 añosEquipo: Carolinadel NorteClase: NovatoLugar de nac.: Echuca, Victoria, AustraliaFecha de nac.:Octubre 1988Estatura: 1.91 m, 6’3Peso: 90.6 kg, 200 lbNúmeros en 201646 despejes42.5 yds promedio1954 yardas

