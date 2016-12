Sin pretextos

Ciudad de México.- América no echará mano de su viaje a Japón para decir que llega cansado a la Final del Apertura 2016 ante Tigres, afirmó Ricardo Peláez.El presidente deportivo aprovechó para mandarle un mensaje a todos los detractores de las Águilas que etiquetan su participación en el Mundial de Clubes (donde fueron cuarto lugar) como un fracaso.“Aquí los pretextos no se dan. Venimos muy contentos, jugando cosas importantes y mientras otros nos critican ojalá sigamos fracasando constantemente, como lo hemos hecho en los últimos cinco años”, expresó el directivo a la llegada del equipo a la Ciudad de México.“Estamos muy ilusionados de poder ganar la final. Los dos partidos son importantes y le vamos a dar la seriedad a cada uno”.Reconoció que el trajín de alrededor 16 horas de Japón a México tiene al equipo agotado, pero hay tiempo para recuperarse de aquí al jueves, cuando sea la ida en el Estadio Azteca.“El viaje fue muy cansado, estuvimos en Houston desde las siete de la mañana hasta la una de la tarde pero no hay pretextos vamos a descansar bien y tratar de estar lo mejor”, sostuvo.Vio benéfico que el grupo tenga ritmo de juego de cara a la serie por el título, a diferencia de Tigres.“Venimos con una inercia, jugando partidos que es lo importante contra rivales muy importantes y eso puede ser a la larga benéfico. El equipo no pierde ritmo futbolístico y vamos a estar completos”, finalizó.

