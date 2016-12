No jugará McCaffrey en el Sun Bowl

Aunque dijo sentirse un poco decepcionado por la decisión que tomó ayer el corredor de Stanford, Christian McCaffrey, de no jugar en el Sun Bowl, Bernie Olivas declaró que aún se tiene un gran juego por delante para el 30 de diciembre entre dos buenos equipos, además de que no se seleccionó a los equipos basados en una persona.A través de su cuenta de Twitter, McCaffrey dio a conocer su decisión de no jugar el Sun Bowl para enfocar su preparación con miras al Draft 2017 de la NFL.En conferencia de prensa que se ofreció ayer mismo en el aeropuerto de El Paso, Olivas, director ejecutivo del Sun Bowl, dijo que sin duda esta iba a ser una buena oportunidad para ver a uno de los mejores corredores de la nación a nivel colegial en el Hyundai Sun Bowl.“Pero tenemos que recordar que estuvo lesionado al inicio de la temporada. Creo que está viendo por él mismo y no se le puede culpar por tratar de protegerse, y creo que tiene por delante una gran carrera en la NFL’.Olivas reconoció que fue algo sorpresiva esta dicisión de McCaffrey, pues apenas el mes pasado había manifestado su interés por terminar su etapa colegial con un partido más junto a sus compañeros de equipo.“Pero bueno, no es el único que lo está haciendo, ni será el primero ni el último que lo haga, y tenemos que reconocer que tiene un gran futuro delante de él’.Olivas también pidió a la afición que no olviden que del otro lado del balón habrá un mariscal de campo que se espera sea una de las primeras selecciones en el Draft de la NFL.‘Mitch Trubisky es un tremendo pasador, uno de los mejores mariscales en el país, es decir, todavía tenemos un gran partido, y un jugador no hace ni romperá un juego. Iba a ser un gran plus tener a uno de los corredores más prolíficos contra uno de los mariscales más prolíficos. Eso no pasará, pero aún tenemos un gran partido para este 30 de diciembre”, declaró Olivas.Ayer por la mañana, McCaffrey declaró en su cuenta de Twitter que esta era una muy difícil decisión, “pero he decidio no jugar en el Sun Bowl, de manera que pueda iniciar de inmediato mi preparación para el Draft. Esto significa mucho para mí. Vamos Cardenal’.McCaffrey es el segundo prominente jugador que hace una decisión de esta magnitud, luego de que el corredor de LSU, Leonard Fournette, declaró que no jugará en el Citrus Bowl por la misma razón.Esas decisiones no fueron muy bien vistas por el corredor de los Vaqueros de Dallas, Ezekiel Elliott, quien a través de su cuenta de Twitter declaró que él haría lo que fuera por jugar un partido más con sus compañeros.