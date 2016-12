Regresa Miguel Cotto al ring

Ciudad de México— El puertorriqueño Miguel Cotto anunció su regreso al ring cuando enfrente al púgil estadounidense James Kirkland.La pelea está programada para desarrollarse el 25 de febrero del 2017 en el Ford Center, en Frisco, Texas.Para Cotto el encuentro significará su reaparición después de la derrota que sufrió ante el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez en noviembre de 2015.El combate está pactado a 12 rounds en peso superwelter.Pide ‘Chocolatito’ jugosa bolsaAunque el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) anunció que la revancha entre Carlos Cuadras y Román “Chocolatito” González se dará en marzo, el peleador nicaragüense afirma que el tema de la bolsa es el que está frenando para cerrar las negociaciones y anunciar la pelea.“Si viene la revancha, no hay ningún problema, nosotros se la damos. Solamente que no se trata de aceptar así simplemente; se trata de alcanzar una bolsa justa. Si me pagan bien, por supuesto acepto”, compartió “Chocolatito” González, presente hace unos días en la convención anual del CMB.Román venció al mexicano en cerrado combate, en septiembre pasado, para alcanzar el título supermosca del Consejo Mundial y así sumar su cuarto título mundial en diferentes divisiones.Desde entonces se cocina la segunda pelea.“No puedo hablar de cifras, pero todo boxeador que ha luchado merece una buena bolsa. Vamos a ver qué pasa. No hemos hablado aún de la paga con mi promotor. Desde este diciembre ya tuve con un guanteo ligero que hice en Japón. En unos días estaremos entrenando de lleno”, detalló.

comentarios

