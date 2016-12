No se siente ‘Tuca’ Ferretti favorito

Monterrey, NL.- El receso de más de dos semanas para los Tigres, o la competencia internacional que tuvo el América, no significará ninguna ventaja para la final, manifestó ayer el técnico Ricardo Ferretti.“Si vemos el punto positivo, ellos tuvieron tres partidos con una intensidad muy grande contra muy buenos equipos y podemos decir que también llegan más embalados, y yo creo en la adaptación, no veo tanta diferencia ni ninguna ventaja del desgaste porque también tengo que ver el aspecto positivo que ellos tuvieron”, dijo ayer en el Estadio Universitario.Lo que sí destacó el “Tuca” fue la oportunidad que representó este paro para poder preparar mejor la Final.“Tenemos que pensar que tuvimos la oportunidad de trabajar, de hacer muchas cosas, ellos tuvieron partidos, son situaciones que depende del punto que se quieren ver. Yo lo veo positivo y creo que nosotros tuvimos una preparación adecuada en esta espera para poder enfrentarlos a partir del jueves”, expresó.Descartó tener una ventaja por jugar la vuelta en casa o en la ida por el desgaste del viaje de América desde Japón.“Son dos partidos, más de 180 minutos que tenemos que jugar o más si se dan los tiempos extras, pero no hay ningún favoritismo y menos por ser local en el segundo partido, son dos buenos equipos y dos buenas instituciones y debemos estar muy atentos para todo lo que suceda”.No es revanchaAunque dijo no compartir la opinión de si la Final ante el América es una revancha, Ricardo Ferretti reconoció que sí es una posibilidad en puerta.“Todo este énfasis que ustedes ponen no estoy de acuerdo, pero es una posibilidad que nosotros podamos mejorar lo que hicimos contra ellos cuando disputamos la final, que la revancha, que esto, que lo otro, lo ponen ustedes. Yo creo llegamos en la misma circunstancia que aquella vez pasada y que ellos nos ganaron, y ahora si quieren una posibilidad de revancha, sí estoy de acuerdo”, dijo.A Ferretti se le apreció tranquilo en su tradicional conferencia de los lunes y en el transcurso resaltó la capacidad de su colega Ricardo La Volpe.“No necesito hablar de mi tocayo, sabemos de su calidad, está fuera de cualquier contexto de juicio y todos sabemos que es un gran entrenador y lo que ha hecho con el América, no es nada más o menos de lo que se esperaba por su capacidad, su experiencia y el grupo que tiene”, subrayó.

