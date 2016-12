Osweiler, a la banca

Houston.- Tom Savage será el mariscal titular de los Texanos de Houston en el partido de este sábado en contra de los Bengalíes de Cincinnati.El entrenador Bill O’Brien anunció su decisión ayer, un día después que Savage jugara en el segundo período cuando Brock Osweiler fue enviado a la banca en el partido contra los Jaguares de Jacksonville.“Tomamos decisiones sobre lo que creemos que es la mejor manera de ayudar al equipo, hay que hacer lo necesario para ganar”, dijo O’Brien.“Creo que el día de ayer y en esta semana, Tom Savage nos está dando la mejor oportunidad para ganar. Voy a darle una semana para que se prepare como titular y ya veremos lo que puede hacer por nosotros el sábado por la noche en contra de los Bengalíes”.Savage lanzó para 260 yardas y logró que Houston se recuperara de un déficit de 13 puntos, consiguiendo una victoria por marcador de 21-20 en su primera participación de la temporada regular desde el 2014.“Lanzó el balón muy certeramente”, comentó O’Brien.“Creo que hizo las lecturas correctas. No fue perfecto, ya que hubo algunas cosas que necesita mejorar, pero hizo algunos buenos lanzamientos y otros estuvieron excelentes, un par en la tercera oportunidad para anotar y otro par hacia el fondo del campo”.“Algunos fueron atrapados y otros no, pero creo que estuvieron en el lugar correcto”.O’Brien no dijo si planea que Savage sea el titular durante el resto de la temporada, sólo dijo que el equipo está enfocado en los Bengalíes.Osweiler ha tenido problemas en su primera temporada con Houston después de firmar un contrato por 72 millones de dólares para unirse a los Texanos, después de estar con Denver.Este domingo, lanzó dos intercepciones antes de que fuera enviado a la banca, habiendo acumulado 16 intercepciones y sólo 14 anotaciones en esta temporada.O’Brien elogió a Osweiler por su trabajo en esta temporada y la manera como manejó el haber sido enviado a la banca y habló acerca de la dificultad para hacer el cambio.“Es difícil hacerlo como entrenador”, dijo O’Brien.“Para eso me pagan, para tomar decisiones como ésta y que sea lo mejor para el equipo y eso es lo que estoy tratando de hacer. Creo que eso ayudará a nuestro equipo”.

