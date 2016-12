Multan a la FMF por grito de aficionados del ‘Tri’ en Columbus

Ciudad de México─ La Federación Mexicana de Futbol no ha logrado erradicar el famoso "eh... puto" en su afición, algo que ya le volvió a costar otro castigo por parte de la FIFA este lunes; pero lo que más sorprende es que fue en calidad de visitante.La "conducta antideportiva" y "cantos homófobos" por parte de los aficionados tricolores en el duelo ante Estados Unidos son los argumentos del máximo rector del futbol para multar con 398 mil 853 pesos a la FMF, además de informar en un comunicado que está en curso otro procedimiento contra México por las mismas razones en el duelo ante Panamá.Cabe destacar que la siguiente sanción podría ser el veto de la sede local, en este caso el Estadio Azteca, y si reincide la pérdida de puntos en la Eliminatoria Mundialista.Y no sólo fue a la mexicana, la FIFA también multó a diversas federaciones por manifestaciones políticas, religiosas y conductas antideportivas de sus aficionados."Con estos veredictos, no pretendemos juzgar o cuestionar determinadas conmemoraciones, cuyo significado respetamos plenamente en los países respectivos, cada uno de ellos con su propia historia y pasado."No obstante, teniendo en cuenta que la aplicación de las normas debe ser neutral y justa para todas las 211 federaciones miembro de la FIFA, está estrictamente prohibida la exhibición, entre otros, de cualquier tipo de símbolos políticos o religiosos. En los estadios y los terrenos de juego sólo hay cabida para el deporte, y nada más", declaró Claudio Sulser, presidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA.

