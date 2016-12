Pegan paliza

Miami— Dane Evans y Tulsa lograron grandes números en toda la temporada, y lo hicieron nuevamente en el Tazón Miami Beach.Evans lanzó pases para 304 yardas y cinco anotaciones en su último partido colegial, tres de esos lanzamientos para anotación fueron realizados hacia Keevan Lucas, por lo que este lunes por la tarde, Tulsa apaleó a Central Michigan por marcador de 55-10 en el Marlins Park.Evans completó 28 de 38 pases para los Golden Hurricane, con marca de 10-3, quienes terminaron con seis victorias en los últimos siete partidos de la temporada.Esto coronó la carrera de Evans, en la que estableció récords, convirtiéndose en el líder de Tulsa con 84 lanzamientos para anotación y –como un gran fanático del beisbol – dijo que era emocionante jugar en un parque de las grandes ligas.“Si alguien me conoce, saben que no inicié el partido esperando lanzar 300 yardas y cinco anotaciones”, dijo Evans, quien también es el líder universitario en cuanto a yardas de pases.“Sólo deseo ganar”.La ofensiva de Tulsa logró anotar en sus primeras ocho posesiones, y consiguió otra anotación cuando Jesse Brubaker regresó 66 yardas una intercepción.Los Golden Hurricane –quienes no se detuvieron teniendo a Evans en el campo– convirtieron en oportunidades para anotar sus dos últimas jugadas, la segunda de ésas fue cuando se arrodilló cuando restaban 1:44 minutos por jugar, estando en la yarda 5 de Central Michigan.Tulsa concluyó la temporada promediando 42.5 puntos y 527 yardas por partido.Golden Hurricane superó a Central Michigan por 581-355.“Realmente tuvimos una buena razón para ganar porque este es un buen equipo de futbol”, comentó Philip Montgomery, entrenador de Tulsa.“No sé si ya logramos el respeto que merecemos de todo el país”.Cooper Rush completó 24 de 49 pases para 241 yardas para Central Michigan, que tiene un récord de 6-7, lanzando tres intercepciones en su último partido con los Chippewas.Jahray Hayes realizó la única anotación de Central Michigan.“Con toda certeza, nos sentimos un poco mejor que lo que demostramos el día de hoy”, comentó John Bonamego, el entrenador de Central Michigan. “Aunque no actuamos a un nivel fundamental”.D’Angelo Brewer realizó acarreos para 105 yardas, James Flanders corrió para otras 100 y una anotación para Tulsa.Josh Atkinson y Chris Minter también atraparon pases para anotación para los Golden Hurricane.

