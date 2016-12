Definen sedes de la Selección Mexicana para Copa Oro 2017

Ciudad de México─ En la casa de los Cargadores de San Diego, el Qualcomm Stadium, la Selección Mexicana iniciará el camino de la defensa de la Copa Oro del próximo año.Este día la Concacaf, través de un comunicado de prensa, dio a conocer las 14 sedes que albergarán, del 7 al 27 de julio del próximo año, el torneo en el cual el Tricolor estará como cabeza de serie del Grupo C, disputando sus partidos de la fase de grupos en San Diego, Denver (Sports Authority Field), y Houston (Alamodome).El Grupo B, liderado por Estados Unidos tendrá sus bases en Nashville (Nissan Stadium), Tampa Bay (Raymond James Stadium), y en Cleveland (FirstEnergy Stadium); mientras que el sector A, estará jugando en New Jersey (Red Bull Arena), Houston (BBVA Compass Stadium), y Dallas (Toyota Stadium).Para la fase final se destinaron cinco estadios más: Levi’s Stadium (Bay Area), AT&T Stadium (Arlington), Rose Bowl (Pasadena), Lincoln Financial Field (Filadelfia),y University of Phoenix Stadium (Glendale).La intención de elegir estas sedes fue con el objetivo de abrir nuevos mercados en Estados Unidos, aseveró Philippe Moggio, secretario general de Concacaf, quien también destacó que se mantuvieron otras, en la cuales el futbol ya es toda una tradición.“Estamos emocionados de traer la Copa Oro a nuevos mercados a lo largo del país. Estas ciudades han demostrado que están listas y ansiosas por ser parte del campeonato de la región, y por darle la bienvenida al futbol internacional de clase mundial el próximo verano”, apuntó.

