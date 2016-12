Por el triunfo

Los Bravos FC Juárez, quienes tuvieron el día libre el domingo, volvieron ayer a los entrenamientos en Villa La Primavera, en Guadalajara, Jalisco, donde hoy, a las 15:00 horas, enfrentarán a Loros Colima, en su tercer partido de pretemporada.Después de vencer a Cimarrones Sonora por dos goles a uno, el miércoles 14 y, de perder ante Leones Negros de la U de G, cuatro tantos a tres, el sábado anterior, los futbolistas fronterizos irán por su segundo triunfo en la fase de preparación de cara al Clausura 2017.Finalizado la práctica de inicio de semana, Cristian Gordillo Moreno, quien llegó de los Toros de Celaya y se unió al FC Juárez en el minidraft de jugadores, dejó en claro que quiere ganarse un sitio en el once titular del entrenador Miguel de Jesús Fuentes.“En lo personal, es ‘llenarle el ojo’ al técnico, jugar, ganar minutos, ser titular y ser un referente del equipo”, expuso.Volante que puede jugar por el costado derecho o por el izquierdo, Cristian destacó que en los citados duelos se ha sentido bien en el aspecto físico.“Me he sentido muy bien. Estamos haciendo ahorita la parte física, esperemos que con el paso de los días me sienta mejor”, expresó.Gordillo indicó que, en lo futbolístico, trata de asimilar la idea de Fuentes Razo.“Estoy tratando de conocer su idea, ya lo conocía antes –a Fuentes-, pero hay que seguir trabajando para tenerlo bien presente y que todo el equipo esté con la misma filosofía de juego”, comentó.Futbolista de 26 años y 1.75 metros, originario de la Ciudad de México, señaló que la competencia interna que existe en el plantel, es buena para el crecimiento del equipo.“Es una competencia muy fuerte y sana y eso es importante en el equipo, qué bueno que se tiene y trabajar y ayudar a la función del equipo en lo que más se requiera”, expuso.BUSCAN BRAVOS DOS EXTRANJEROSDespués de las adquisiciones realizadas por los Bravos en el minidraft el jueves anterior, el club busca ahora a dos jugadores no nacidos en México.“Sí, andamos buscando extranjeros”, expresó Rodrigo Cuarón, vicepresidente administrativo del club.Jugador perteneciente a Tigres UANL, el defensa colombiano Andrés Zuluaga está a prueba en Bravos, en La Primavera, en Guadalajara, Jalisco.Sobre el cómo la directiva revertirá la opinión de gran parte de los aficionados a los refuerzos que adquirió en Toluca, la semana anterior, manifestó que se contrataron jugadores en las posiciones necesarias, específicamente en la defensa.“Eran posiciones que se requerían por la salida de ‘Pollo’ –Antonio Briseño-, por la salida de Néstor -Vidrio-. Fueron piezas que se van a reforzar, pero como lo comentó Juan Carlos –presidente del equipo-, no estamos buscando nombres, sino hombres que vengan y hagan diferencia”, dijo.Cuarón Fernández consideró muy popular el hecho que Tampico Madero contrate a Daniel ‘Hachita’ Ludueña.“Eso puede ser muy popular, pero lo que queremos es ganar y ganar ya, ganar este torneo. Estamos haciendo todo lo posible por ganar. Esa es nuestra única convicción, ganar, convencer y creo que con la rienda de Miguel –de Jesús Fuentes- sabemos que es con quien tenemos la mejor oportunidad de hacerlo”, declaró.

