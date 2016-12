49ers, cerca de establecer un récord de derrotas

Santa Clara, Calif.- Una cosa que queda por determinar por los 49ers de San Francisco es si el 2016 será la peor temporada en la historia de la franquicia.Después de perder el domingo su treceavo partido en Atlanta, lo cual estableció un récord en el equipo, los 49ers, que tienen un récord de 1-13, deben ganar sus dos últimos partidos para evitar igualar o romper el récord del equipo en cuanto a derrotas en una temporada.San Francisco puede empatar el récord de derrotas en una sola temporada que alcanzaron en 1978, 1979 y el 2004 si pierden el sábado ante los Carneros de Los Angeles.Con una derrota en ese partido, los 49ers podrían establecer ese récord en el último partido de la temporada que se jugará el 1 de enero en casa.“No creo que sea el momento de sentarnos y decir está bien, vamos a evaluar las cosas desde una altura de 50 mil pies, vamos a ver toda la temporada”, comentó ayer el entrenador Chip Kelly.“Una vez que termine la temporada tendremos tiempo de hacerlo. En este momento, vamos a tratar de avanzar semana a semana”.Kelly comentó que en este momento la estrategia es la misma que cada semana: evaluar el partido anterior, hacer las correcciones necesarias y seguir adelante con el siguiente contrincante.Hay muchas cosas qué arreglar desde la última derrota por marcador de 41-13, que fue la segunda más desequilibrada de la temporada para San Francisco.Los 49ers quedaron rezagados en el marcador por 21-0 en el primer período, y no pudieron anotar en la segunda mitad por tercer partido consecutivo, permitiendo 550 yardas a los Halcones.“Es difícil para ellos”, dijo Kelly refiriéndose a sus jugadores.“Son humanos. Todos pueden decir oigan, no es la manera en la que queremos que se hagan las cosas. Pero una cosa que no creo que hagan es culpar a los demás. Creo que están tomando su responsabilidad. Todos los están haciendo. No estamos tratando de culpar a la gente. Lo que queremos hacer es tratar de encontrar las soluciones, seguir adelante y rectificar la situación”.Una vez más, los 49ers estuvieron plagados de lesiones.Una semana después de perder al receptor Torrey Smith debido a una conmoción cerebral, al ala cerrado Vance McDonald y al centro Daniel Kilgore, quienes sufrieron lesiones que dieron por terminada su temporada, San Francisco perdió más jugadores.

