Van taekwondoínes de UACJ al Abierto de EU

Enfocados en obtener el primer lugar por equipos en la Universiada Nacional del año próximo, después de ganar dos veces consecutivas la medalla de plata, los Indios de la UACJ competirán en el Abierto de los Estados Unidos, en Las Vegas, Nevada, el primer fin de semana de febrero.Antes de encarar la Universiada Estatal 2017, los artemarcialistas indígenas entrarán en acción en la justa a la que año con año acuden campeones mundiales y olímpicos de distintos países, como parte de su preparación.El conjunto que dirige Mario Romero es conformado por Alondra Duarte (Fly), Irán Díaz (Bantham), Joselyn Troncoso (Fin), Arlem Ávila (Feather) y Yahaira Aranda (Light), en la rama femenil.Maximiliano Flores (Feather), Raúl Hernández (Fin), Alejandro Aranda (Feather), Pedro León (Welter), Antonio Chávez (Fly) y Aram Salas (Heavy), participan en varones.“Aunque es una competencia de un nivel muy alto, no deja de ser para nosotros prioridad la Universiada Nacional. Esta competencia, sigue siendo, aunque sea muy alta, de preparación”, puntualizó Romero, entrenador del representativo teporaca.Destacó que el conjunto de la UACJ es bastante fuerte.“Hemos quedado como subcampeones dos años seguidos, entonces, nos hemos enfrentado a gente, la verdad que, con mucha experiencia y aún así hemos sacado resultados muy positivos”, sostuvo.Romero expresó que el hecho que los aborígenes participen en un evento de esta talla, les ayudará a estar a la altura en todos sentidos.“El que yo los exponga a eventos internacionales es algo que les ayuda a estar psicológica, físicamente en óptimas condiciones. Para entrar a una competencia así, ellos tienen que llevar todo el proceso de entrenamiento correctamente, la parte física, la parte mental”, dijo.Añadió que el resultado esperado con todo esto es que los Indios lleguen muy bien preparados al proceso selectivo de Universiada Nacional y a la Universiada Nacional también.Romero enfatizó que en el trabajo previo a una competencia de este nivel, todos los aspectos son relevantes.“Toda la preparación es importante, no una preparación en específico. Estamos hablando, por ejemplo, sobre la preparación psicológica, teniéndola, pero no teniendo una preparación física o una preparación técnica, táctica, no resuelves nada, entonces, todo es en conjunto”, apuntó.Afirmó que sus pupilos han trabajado fuerte desde hace varios meses.Comentó que en noviembre anterior cancelaron por tema de presupuesto su participación en un evento ahí mismo en Las Vegas, para competir en el Abierto de los Estados Unidos, que es de mucha mayor calidad.

