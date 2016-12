Refrenda Club Jaguares su corona

Club Jaguares revalidó ayer su corona en la categoría Masters de flag football con una victoria sobre las Lobas del Cbtis 114, 31 puntos a 12, extendió su reinado a dos años en la categoría y sumó la novena estrella en la historia del equipo.La batalla final de la decimotercera edición de la liga municipal de este deporte colocó frente a frente a los dos mejores conjuntos del torneo.El cuadro felino hizo las jugadas grandes sobre el emparrillado del Campo Don Guillermo ‘Chucus’ Olascoaga, impuso condiciones y lo reflejó en el score final.Pamela Velázquez, mariscal de campo de las ahora bicampeonas, cruzó las diagonales tras un acarreo de 50 yardas y Ariana Landeros recibió un pase y anotó.Lucely Corral, quien consiguió cuatro tacleadas y dos sacks, interceptó un pitch de las Lobas y Angélica López también entró a la zona de gol.Corral contuvo por tierra a la talentosa quarterback Marihely Tecalco, lo cual resultó determinante en la obtención de la victoria para el Club Jaguares.“Entrenamos toda la semana, como en la temporada perdimos los dos juegos con ellas, pues entrenamos seis días esta semana y, a darlo todo, y el resultado fue 31 a 12, inesperado por todas”, declaró Corral, designada la Jugadora Más Valiosa de la final.Lucely, quien comentó que en la semana siguió al pie de la letra las instrucciones del coach Gabriel Levy para contrarrestar la elusividad de Tecalco, comentó que el factor clave para ganar fue el no caer en excesos de confianza.“La concentración y no bajar, a pesar de que en el medio tiempo íbamos 13-6, no confiarnos. Teníamos la mentalidad de que íbamos ceros todavía”, expresó.El plan de juego le resultó a la perfección al entrenador Levy, quien reconoció la calidad de las Lobas.“Satisfecho, contento, las muchachas se portaron bien en el juego. Hicimos lo que planeamos, era un equipo muy difícil, tienen jugadoras muy versátiles y, bueno, jugamos bien y el equipo pudo superar a las personalidades, a las individualidades”, expresó.Levy resaltó que después de un cambio de jugadoras en el Club Jaguares y, de un reajuste, llegó el titulo el año anterior, el cual, refrendaron ayer.“Tenemos nueve –campeonatos-. Regresamos después de un cambio de personal en el equipo, se dio el reajuste. Ya las muchachas están entendiéndose mejor y juegan como equipo, por eso el campeonato”, expuso.En la categoría Principiantes, las Apaches del Colegio de Bachilleres 5 se alzaron con la corona el viernes anterior sobre Jaguarcitas Negras por blanqueada de 19 puntos contra cero en el Campo 30 de Enero (Cbtis 128).LÍDERES INDIVIDUALESCategoría MastersTacleadoraKarla Flores Lady Oilers 40 tacleadasCorredoraJaneth Montaño Jaguarcitas Negras431 yardas, 1 touchdownEn capturasGrecia Coronado Jaguarcitas Negras17 sacksAnotadoraIngrid Holguín Lobas Cbtis 11421 touchdownsReceptoraIngrid Holguín Lobas Cbtis 11421 touchdownsIntercepcionesAngélica López Club Jaguares 7QuarterbackMarihely Tecalco Lobas Cbtis 114Mil 508 yardas, 17 anotacionesJugadora Más Valiosa FinalLucely Corral Club Jaguares4 tacleadas, dos sacks y unaintercepción para anotación

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.