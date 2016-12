Vuelve Dallas a la victoria

Dallas- Los Bucaneros vendieron cara la derrota en Dallas.Pese a que llegaron a tener una desventaja de 14 puntos en el segundo cuarto, Jameis Winston acercó a su equipo con un par de pases de anotación, sin embargo, la defensa de Vaqueros ajustó a tiempo para regalarle una nueva victoria a su afición, ahora 26-20 en el AT&T Stadium.El equipo texano tendrá que esperar una semana más para amarrar el título de la NFC Este y el descanso en la primera ronda de Playoffs, pues requería de una derrota de Gigantes, misma que no sucedió.El corredor novato Ezekiel Elliott hizo lo que quiso con los frontales rivales, pues acabó con 152 yardas, luego de 23 acarreos, incluido uno a la zona prometida.Pero no todo el trabajo fue de "Zeke", pues el mariscal Dak Prescott, también de primer año, también aportó una visita a las diagonales en otro acarreo de dos yardas para poner 17-3 al equipo dirigido por Jason Garrett.Con su segundo envío de anotación, Winston puso adelante a los Bucaneros, que aún luchan por un lugar en la postemporada, pero el pateador de Dallas, Dan Bailey, no volvió a perder la puntería tras fallas par de intentos.Con zapatazos de 40, 38 y 33 yardas en el último periodo, los Vaqueros recuperaron el liderazgo sobre Tampa Bay y, aunque la última ofensiva estuvo en manos de Winston, el jugador de segundo año fue interceptado por el esquinero Orlando Scandrick para finiquitar el triunfo.

