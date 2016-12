Quieren presencia en nuevos deportes

Ciudad de México.- México aspira a inscribir a, por lo menos, un exponente en cuatro de los cinco deportes que debutarán en Tokio 2020, siendo las disciplinas individuales las que tienen mayores posibilidades.Conforme al nivel competitivo del karate tricolor, que ha tenido campeones mundiales, y a los resultados recientes de surfistas, en estas dos especialidades se tendrían más oportunidades, independientemente de que los procesos clasificatorios aún no se definen del todo.En el caso de la escalada, el número de participantes está limitado a 20 plazas por rama que deben distribuirse en todo el mundo, por lo que la clasificación es más complicada. Además, el escalador debe competir en las tres modalidades del programa olímpico que son Muro de 15 metros, Velocidad y Bloque de 5 metros.Del skateboard aún no se tienen detalles de los filtros rumbo a la cita nipona, y respecto al beisbol-softbol, que son deportes de conjunto, las expectativas son mínimas debido a los cupos disponibles. En estas disciplinas nunca se ha obtenido boleto olímpico.Los cinco deportes que repartirán medallas en Tokio 2020 estarán en el programa de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, mientras que en los Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, varios Comités Olímpicos Nacionales, entre ellos el mexicano, están gestionando en la Odecabe, organismo que sanciona esta justa regional, su inclusión, ya que para los países del área ésta marca el inicio del ciclo olímpico.El jueves pasado se realizó en el COM la primera reunión con federaciones nacionales de cara a Barranquilla y a los Juegos Olímpicos del Juventud de Buenos Aires, también en 2018.EntérateLas federaciones de Escalada, Karate, Surf y Patinaje, esta última que aglutina al skateboard, ya entraron en contacto con el Comité Olímpico Mexicano de cara a Tokio 2020.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.