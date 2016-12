América deja ir el tercer lugar en penales

Ciudad de México— Poco que llevar a casa para el América. Las Águilas perdieron el duelo por el tercer lugar ante Atlético Nacional en la tanda de penales y de esa forma culminaron con un cuarto puesto que sabe a poco y que no les dio para mejorar sus dos actuaciones anteriores en las que terminaron igual o más abajo.Pese a la bravía reacción que tuvieron después de ir cayendo por dos goles, los penales fueron como el partido, de inicio desastroso con las fallas de Osvaldo y Samudio, aunque ahí ya no pudieron recuperarse para perder la “final Interamericana” y dejar escapar un sitio que a los mexicanos parece ser tan complicado de alcanzar como el famoso quinto partido.El comienzo de partido fue uno para el olvido en América. Las Águilas de La Volpe no se encontraban, no ligaban dos pases y Atlético Nacional ganaba poco a poco en confianza y en generación de jugadas.Como si tuvieran la cabeza en otro lado o con el desgano que podría generar un partido por el tercer lugar, América no fue rival para Nacional en el primer tiempo, pues antes de los 10’ ya habían recibido el primer golpe en un pase filtrado que Samudio punteó para evitar el disparo de Berrío pero que se fue al fondo de la portería azulcrema.Era tal el descontrol americanista que Moisés Muñoz se equivocó un par de veces en la salida poniendo en serio peligro su meta, aunque en el complemento se volvió factor para evitar el triunfo verdolaga con dos atajadas de gran manufactura.Silvio tuvo la única de peligro para el América en el primer tiempo pero no cerró y entonces vino el segundo de los colombianos en una gran triangulación que dejó a Pimentel anulado y en la que Berrío asistió al Lobito Guerra para poner el 0-2 que parecía letal, pues minutos después estrellaron un balón en el travesaño en lo que ya comenzaba a ser un baile.Entonces reaccionó América. Rubens Sambueza comenzó la jugada cambiando la pelota a la banda izquierda donde Samudio metió un centro que Arroyo bajó y definió de gran forma cerca del manchón penal para revivir a las Águilas.Para el segundo tiempo La Volpe comenzó a mover sus piezas. Oribe y Darwin fueron a la cancha y fue el centro delantero el que provocó el penal que cobró de gran forma para concretar la remontada azulcrema y dejar todo a la definición desde los 11 pasos.PenalesAmérica: Osvaldo Martínez falló 0-0A. Nacional: John Mosquera anotó 0-1América: Miguel Samudio falló 0-1A. Nacional: Juan Pablo Nieto falló 0-1América: Darwin Quintero anotó 1-1A. Nacional: Daniel Bocanegra anotó 1-2América: Oribe Peralta anotó 2-2A. Nacional: Macnelly Torres anotó 2-3América: Michael Arroyo anotó 3-3A. Nacional: Miguel Borja anotó 3-4

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.