Se lleva Bryn’s Fany Pants la victoria

La tresañera Bryn’s Fancy Pants mostró una vez más su talento al venir de atrás para ganar el New Mexico State Racing Commission Handicap, con bolsa de 85 mil dólares y una distancia de seis furlongs, para yeguas criadas en Nuevo México, ayer en el hipódromo de Sunland Park.Con esta victoria, Bryn’s Fancy Pants suma seis en siete inicios para el entrenador Todd Fincher, que estuvo representado por cuatro de las ocho yeguas en la carrera.Bryn’s Fancy Pants y el jockey Alfredo Juárez Jr. tuvieron un buen inicio, aunque en el transcurso de la competencia se retrasaron y estuvieron en medio del pelotón antes de retomar el liderato en un gran movimiento y luego correr a todo galope para derrotar a su compañera de establo, Diabolical Dame, y cruzar la meta en primer lugar con un tiempo de 1:08.36.Juárez Jr. ha estado sobre la monta de Bryn’s Fancy Pants en esas seis victorias.‘Fue una buena carrea, ella se sintió fuerte y todo cayó en su lugar’, declaró Juárez. ‘El inicio fue bueno, simplemente estuvimos pacientes y al final ella tuvo mucho por dar. Es una buena yegua y realmente siempre ha sido consistente en su carrera.’Bryn’s Fancy Pants ganó por medio cuerpo y se llevó 51 mil dólares para sus dueños Dale Taylor, Carey Taylor y Jon Hogg. Diabolical Dame fue segunda, mientras que Desert Stepper y Tijuana tuvieron un fuerte duelo por el tercer lugar que ganó la primera.Bryn’s Fancy Pants tiene marca de dos victorias en dos incios en Sunland Park. El año pasado ganó La Señora stakes.También ayer, Not My Note ganó el Johnie L. Jamison Handicap para caballos criados en Nuevo México y que se corrió en una distancia de seis furlongs y medio.Not My Note partió del arrancadero número 12, pero eso no fue impedimento para que tomara rápidamente la punta bajo la monta del jockey Tracy Hebert para ganar con un tiempo de 1:14.37.Forger llegó en segundo lugar con la monta de Juárez Jr., mientras que Citizen Geller entró en la tercera posición. (Eduardo Morán)

