Cerca de dar la campanada

Los Indios de Ciudad Juárez estuvieron a 16 segundos de vencer al superlíder y quitarle el invicto, pero no fue capaz de evitar la última embestida de la Fuerza Regia de Monterrey que emparejó el marcador y forzó el alargue.Ya en tiempo extra el cuadro regio se aplicó, mientras que la actitud de los jugadores del conjunto indígena se diluyó para perder 94-87, en actividad de la jornada 20 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.Con el marcador a su favor 81-78 y solamente 16 segundos en el reloj, el equipo del Cerro de la Silla solicitó un tiempo fuera para planear su última ofensiva.La jugada resultó prácticamente milagrosa con disparo de larga distancia de Carlos Rivera que tuvo el tiempo y el tino para empatar el juego en 81 puntos.Con esta derrota, los aborígenes se quedan estancados en ocho triunfos y 12 derrotas. Monterrey mantiene su camino perfecto con 20 juegos ganados y ningún descalabro.Ambos cuadros iniciaron con los mismos jugadores que el primer duelo.Los teporacas comenzaron la confrontación con Arim Solares, Anthony Bennett, Jorge Camacho y Marcus Morrison y Vernon Goodridge.Por su parte, Fuerza Regia salió a la duela con Andrew Panko, Juan Toscano, Héctor Hernández, Jeleel Akindele y Carlos Rivera.Indios sabía que no debía haber margen de error, la victoria era la única opción para mantenerse en los primeros lugares de la tabla general.Para el primer cuarto, la tribu no cedió terreno a los regios y controlaba la ventaja en el marcador, hasta que a tres segundos para que finalizara los 10 primeros minutos de juego, Cristian Cortés le dio la vuelta y cerró la cuenta 24-25 a favor de Monterrey.En el segundo periodo, los dirigidos por Helman Torres mandaron en el juego y tuvieron una ventaja de 11 puntos sobre la visita.Con anotaciones de René Esparza y Alejandro Garay, los teporacas se fueron al descanso con el marcador a su favor 45-39.Los aborígenes sabían que el tercer cuarto iba a ser complicado, Fuerza Regia quería mantener su racha perfecta y salió decidido a darle la vuelta, pero Indios supo guardar la ventaja y cerraron la pizarra 61-57.Jorge Camacho fue el mejor anotador con 20 puntos; por Monterrey, Héctor Hernández, Jeleel Akindele y Carlos Rivera anotaron 18 puntos cada uno.Este día Indios visita a las Abejas de Guanajuato, en actividad correspondiente a las jornadas 21 y 22. El primero de la serie es hoy a las 19:15 horas y el miércoles 21 a la misma hora.

