Sufre Bernard Hopkins su primer KO

Inglewood, California.- Bernard Hopkins se fue del boxeo... y del ring.El excampeón del mundo en peso mediano y semipesado terminó, literalmente, en el suelo en la derrota sufrida a manos de Joe Smith Jr., con lo que puso fin a su carrera como profesional el sábado por la noche en el Forum de Inglewood.El pleito terminó a los 53 segundos del octavo asalto de forma accidentada, toda vez que una seguidilla de golpes hizo que Hopkins saliera por entre las cuerdas y cayera de espalda hasta el piso en la zona de ring side.Desde el piso, el apodado “El Ejecutor”, de 51 años, alegaba que había caído por un empujón, pero sus movimientos dejaron ver que el nocaut causó estragos en su integridad, al punto que tuvo que recibir ayuda para ponerse de pie en una acción antirreglamentaria.Sin embargo, el médico tomó la decisión de impedirle subir al encordado de nueva cuenta y se decretó la victoria para Smith, quien logró el cetro Semipesado Internacional del CMB y le propinó a su rival el primer nocaut de su carrera.“Esta es mi última pelea, prometí que lo sería y he llegado a un punto en mi vida en que es el final, y estoy feliz con mi retiro. Sé que los fanáticos sabrán que me fui como un soldado, peleando con los mejores, los oponentes más duros. No digo que no esté de acuerdo, Joe fue un peleador muy complicado”, aseguró Hopkins.El ex monarca debutó como profesional en octubre de 1988, cuando en Maryland perdió por puntos en cuatro vueltas ante su compatriota Clinton Mitchell.Conquistó su primer título mundial mediano de la FIB con una victoria sobre Segundo Mercado en 1995.Hizo un total de 20 defensas exitosas de la corona, hasta que fue derrotado por Jermain Taylor, cuando ya era campeón Mediano la AMB, OMB y el CMB.¡Bajan!Bernard Hopkins se retiró del boxeo de paga con récord profesional de 55-8-2 (32 KO’s).

