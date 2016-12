Con más poder

Más fuerte y poderosa, con una mayor carga de trabajo, un nivel competitivo más alto y retos más importantes, así visualiza la halterista Lizbeth Torres el 2017.Integrante del equipo de pesas de los Indios de la UACJ, la atleta de 17 años, se dispone a dar un salto significativo en su carrea deportiva, en la división de 58 kilogramos.Aunque no del todo, dejará la categoría Juvenil y entrará de lleno a la competencia que implica el proceso clasificatorio rumbo a la Universiada Nacional ‘UANL 2017’.“Dios quiera y el año que viene sea un mejor año que éste. Este que viene, ya son retos mucho más grandes. Ya ahora compito con atletas que ya son mucho de más alto rendimiento, más grandes que yo. Algunas ya fueron también a muchos internacionales”, expresó.Aunque apuntó que hay halteristas universitarias con mucho nivel, en la categoría Juvenil también las hay muy fuertes, por lo que anticipó que el cambio no será muy drástico.“No es tanta la diferencia, pero las que ahorita están en la universiada ya son atletas muy fuertes que han estado compitiendo ya muchos años atrás", dijo.En el año que culmina, Torres Hipólito ganó dos medallas de oro en Total (170 kilos) y en el Envión (94 kilos), así como una de plata en Arranque (76 kilos), en la Olimpiada Nacional, en Irapuato, Guanajuato.Gracias a su brillante actuación en ‘Fresópolis’, logró un sitio en la preselección nacional, cumplió un fuerte proceso de preparación que incluyó una concentración de dos meses en Monterrey, Nuevo León, en la que se ganó a pulso el boleto al mundial juvenil.En Penang, Malasia, en octubre pasado, estuvo cerca del bronce en Arranque, en el que trató de levantar 77 kilogramos, falló y terminó en el sexto puesto, en esta modalidad, al igual que en el Envión y en el Total .La pesista de 17 años y 1.55 metros, originaria de Veracruz, Veracruz, manifestó que el ascenso de categoría implicará también cambios, tanto en su preparación, como en la forma de afrontar las competencias.“Tiene que cambiar, lo que es la mentalidad, la actitud, el entrenamiento también, va a cambiar mucho la carga. La carga ya tiene que subir un poco más, depende ya lo que quiero hacer en mis marcas”, externó.La experiencia mundialista vivida en tierras asiáticas, fue provechosa en todos sentidos para Lizbeth, quien desea continuar con su crecimiento en el plano internacional y sueña con representar a México en unos Juegos Olímpicos.“Fue una experiencia muy ‘padre’, nunca había salido del país y lo que es el competir con otras personas, ya también de otros países, conocer otras culturas, conocer muchos lugares y, más bien, la competencia, estuvo todo muy ‘padre’”, expuso.En el año que está por llegar, Torres quiere calificar a dos mundiales, al Sub 20 en Tokio, Japón, y a la Universiada Mundial, en China Taipei.CONóZCALALizbeth TorresHipólitoFecha y lugar nac: 8 abril 1999. Veracruz, VeracruzEdad: 17 añosEstatura: 1.55 metrosPeso: 58 kilogramos

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.