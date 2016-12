No para la crisis de ‘Chicharito’

Leverkusen, Alemania.- El cierre de año no tiene piedad con ‘Chicharito’.Javier Hernández no encuentra la forma de darle fin a su racha sin gol, que ayer se elevó a 16 partidos, y que de no frenar el próximo miércoles ante Colonia, culminaría con un par de meses de pesadilla en su carrera.‘Chicharito’ había vivido otras rachas negativas; en la temporada 2013-14 pasó 535 minutos sin gol. Y en el Real Madrid pasó de noviembre de 2014 a marzo de 2015 sin anotar con el Real Madrid, aunque la falta de minutos afectó su desempeño con el equipo.Ahora Hernández enfrenta uno de sus peores momentos, que además se combina con la irregularidad del Bayer Leverkusen en la Bundesliga, que ayer cayó 2-1 ante Ingolstadt.Y es que las aspirinas no levantan cara, abandonaron su mejor juego y permitieron que el nerviosismo se hiciera parte de ellos en cada duelo que disputan.Ayer fueron superadas por un rival que sólo necesitó de orden y tres llegadas a portería para concretar dos y matar el partido.Hernández no recibió balones a modo para hacer daño, de hecho batalló para mantenerse activo, pues al 24’, recibió un golpe cerca de la cabeza, que lo dejó incómodo durante el resto del encuentro.Al 26’, Alfredo Morales adelantó al visitante con un cabezazo. Ahmir Mehmedi empató al 63’, pero Almog Cohen puso de nueva cuenta las cosas en orden 10 minutos más tarde.Con este resultado, ni ‘Chicharito’ y tampoco Leverkusen son capaces de detener su caída libre, al sumar 20 puntos tras 15 partidos.

