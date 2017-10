Queda PSV fuera de Liga de Campeones y Europa League

Ciudad de México─ Terrorífica temporada del PSV en la Champions League. El equipo de los granjeros no pudo siquiera sacar un boleto a Europa League, al quedar último lugar del Grupo C con apenas dos puntos, tras empatar 0-0 con el FC Rostov de Rusia en Eindhoven. El defensa mexicano Héctor Moreno jugó los 90 minutos y se fue amonestado.El conjunto holandés estaba obligado a ganarle al conjunto ruso si quería acceder al torneo de consolación en Europa, porque los boletos para octavos de Champions ya estaban ocupados por el Atlético de Madrid y el Bayern Munich. En casa y con la obligación, simplemente no pudieron.Y es que el Rostov con el empate aseguraba el pase a Europa League, por lo que se dedicó a defender todo el encuentro y a aguantar los embates del PSV, que tampoco presentaron mucho peligro al ataque, porque en tres cuartos de cancha los dirigidos por Phillip Cocu siempre se encontraron con un muro amarillo.Pese a ello, el equipo local tuvo la más clara del partido al 85', con un disparo dentro del área hecho por Bart Ramselaar, mismo que venció al portero pero fue salvado en la línea de gol por un defensa ruso, ahogando el grito de la afición local y dejando sin Europa League a los holandeses.Así terminó la temporada del PSV en Europa, una para el olvido también para los jugadores mexicanos, ya que Andrés Guardado, capitán del equipo de los granjeros, sigue en recuperación tras la lesión que sufrió en el partido de México ante Estados Unidos, por lo que vio de lejos la eliminación del PSV de la temporada europea.

