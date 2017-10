No puedo prometer títulos: técnico del Cruz Azul

Ciudad de México─ Prometer un título sería como jugar a ser adivino para Paco Jémez, el nuevo entrenador de Cruz Azul, presentado oficialmente por el presidente Guillermo Álvarez y el vicepresidente Eduardo de la Torre.Ataviado con el uniforme de la Máquina y acompañado de su cuerpo técnico, el entrenador aseguró que no viene de paseo a México pero tampoco quiso comprometerse con la obtención de un campeonato de Liga para el Clausura dos mil diecisiete."(A la afición) No le pido paciencia, le pido exigencia. No quiero que nos den paciencia, quiero que nos exijan. Tengo un buen equipo. Nosotros confiamos plenamente en nuestra afición, lleva muchos años sufriendo y siguen ahí. Es verdad que no hemos conseguido títulos, pero hemos venido para eso. No he venido para pasar el rato ni para ganar dinero."Para ganar dinero pude haber ido a muchos otros sitios. He venido aquí porque creo que es una Liga competitiva y vamos a luchar por ello. Lo que nadie nos va a poder reprochar es el trabajo y el sacrificio que van a ver a diario en los entrenamientos y en los partidos. No sé si será suficiente eso para una afición como la de Cruz Azul pero en este momento es lo único que puedo prometer porque si prometo un título te estaría engañando a ti y a la afición. Un título no puedo prometer a nadie", expresó.A Jémez lo acompañará Joaquín Moreno, quien fue entrenador interino después de la salida de Tomás Boy y quien también ha dirigido al equipo Sub-20.El resto de su cuerpo técnico son: Julio Muñoz como preparador físico y Jorge Ramírez como entrenador de porteros."Yayo" de la Torre explicó que el entrenador de la Islas Canarias firmó por un año y por ahora el único jugador que podría llegar a reforzar al plantel es el ecuatoriano Ángel Mena.Sobre el estilo que tendrá este nuevo Cruz Azul, Jémez confía en que se muestre desde el primer partido.“No entiendo que no haya una razón para temerle nadie, sí tener respeto pero no temerle a nadie. Por eso te puedo asegurar que Cruz Azul va a salir a ganar todos los partidos.“Quiero que sea un equipo que no se conforme con cualquier cosa, que sea un equipo que tiene que demostrar, algún día tenemos que perder no me importa pero que sea porque hemos jugado a ganar.“Le que no me gusta es perder jugando a no perder. Esa filosofía no me ha gustado nunca, y no la voy a poner en práctica ahora cuando no la he hecho en toda mi vida”, sentenció.