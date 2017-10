Cuenta regresiva

Houston.- Los playoffs van a empezar anticipadamente para los Texanos de Houston.Por lo menos, eso es lo que el entrenador Bill O’Brien y los jugadores se están diciendo a sí mismos después de tres derrotas seguidas coronadas por la que tuvieron el domingo en Green Bay por marcador de 21-13, que dio por terminado su liderazgo en el Sur de la Conferencia Americana.“De hoy en adelante, cada partido será como un partido de playoff, a partir de la próxima semana en Indianapolis”, comentó el mariscal Brock Osweiler.“Sabemos lo importante que es cada semana”.Los Texanos, que tienen un récord de 6-6, han encabezado su división durante toda la temporada, aunque su primera racha perdedora de tres partidos desde octubre del 2014, los ha dejado con la misma marca que Tennessee.Este lunes, si Indianapolis vence a los Jets de Nueva York podría dejar a los Potros con un récord de 6-6.A pesar de esas marcas iguales, Houston podría tener la oportunidad del desempate con un récord de 3-0 en la División. A pesar de eso, Houston sabe que tiene que encarrilarse rápidamente si quiere asegurar su segundo título consecutivo en el Sur de la Conferencia Americana.Tres de los últimos cuatro partidos de los Texanos serán en la División, empezando con su visita a Indianapolis, seguido de partidos en contra de los Jaguares y Bengalíes antes del final de la temporada regular en Tennessee.“Sabemos el tipo de equipo que tenemos en este vestidor”, comentó el receptor DeAndre Hopkins.“Estamos conscientes que nuestros objetivos están frente a nosotros y no los hemos logrado, así que, tenemos que dejar estas tres derrotas en el pasado y seguir adelante”.Aunque la ofensiva se estancó en ocasiones durante el partido del domingo en el que estuvo nevando, Osweiler se vio mejor que la semana anterior.Lanzó dos pases para anotación y no perdió la posesión del balón después de lanzar tres intercepciones en una derrota que tuvieron ante San Diego.Con la actuación que tuvo el domingo acumuló 14 anotaciones y 13 intercepciones en esta temporada, su primera en Houston tras unirse a los Texanos después de salir de Denver durante la temporada baja.Los Texanos ocupan el vigésimo octavo lugar en el total de la ofensiva, en gran parte debido al juego aéreo que es el tercero peor en la NFL al promediar sólo 194.9 yardas por partido.“Creo que estamos muy cerca de explotar como ofensiva, aunque he estado diciendo eso toda la temporada”, comentó Osweiler.“Es verdad que hemos estado a tres o cuatro jugadas de cambiar múltiples partidos. Debido a eso, no nos sentimos desalentados. No podemos hacerlo. No hay tiempo para sentirse decepcionados”.Una actuación alentadora durante el partido del domingo fue cuando Osweiler conectó con Hopkins un pase para anotación.Muchas de las intercepciones que ha tenido Osweiler en esta temporada han ocurrido cuando ha tratado de forzar un lanzamiento hacia su destacado receptor a pesar de enfrentar una doble marca constante.Fue su primera recepción para anotación desde el 9 de octubre.A Hopkins le preguntaron por qué razón la ofensiva ha tenido problemas en esta temporada.

