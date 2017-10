Cortan mala racha

Toronto.- LeBron James aportó 34 puntos y los Cavaliers de Cleveland se sobrepusieron a la lesión de J.R. Smith para dejar atrás una racha de tres derrotas consecutivas, al vencer ayer 116-112 a los Raptors de Toronto.Smith se lastimó la rodilla izquierda en el primer período. Aparentemente, cayó mal tras un salto para disparar.El base abandonó la cancha rengueando, hacia los vestuarios, con un evidente dolor. No volvió, y los Cavs informaron que las radiografías tomadas en la arena descartaron una fractura.Se espera que Smith vuelva a Cleveland hoy, a fin de someterse a otros análisis.DeMar DeRozan sumó 31 puntos, mientras que Kyle Lowry contabilizó 24 por Toronto, que vio cortada una racha de seis victorias seguidas.Fue el tercer triunfo seguido de los Cavs en esta temporada ante los Raptors, el equipo al que vencieron en la última final de la Conferencia del Este. Toronto no pudo rebasar a Cleveland en el primer puesto de la conferencia.Thunder 102, Halcones 99Atlanta.- Russell Westbrook estiró a seis su racha de partidos con un triple-doble al llevar al Thunder de Oklahoma City a la victoria por 102-99 ante los alicaídos Halcones de Atlanta.Westbrook anotó 32 puntos, recuperó 13 rebotes y repartió 12 asistencias, con lo que quedó con la racha más prolongada de triple-dobles desde los siete seguidos de Michael Jordan en 1989.La seguidilla de Westbrook coincide con una racha de seis victorias del Thunder. El escolta ha alcanzado el triple-doble en la mitad de los 22 partidos que su equipo ha disputado en la temporada.Nuggets 106, 76ers 98Filadelfia.- Danilo Gallinari anotó 24 puntos y Will Barton agregó 22, incluido un triple clave en las postrimerías del duelo que los Nuggets de Denver ganaron 106-98 a los 76ers de Filadelfia.Jamal Murray contribuyó con 22 unidades a la causa de los Nuggets, que ganaron apenas por segunda ocasión en los últimos siete compromisos. Fue el segundo de seis partidos que Denver disputará en gira.El español Sergio Rodríguez, Ersan Ilyasova, y Dario Saric anotaron 17 tantos cada uno por Filadelfia, que culminó una estadía de cuatro partidos en casa con su séptima derrota consecutiva.Wizards 118, Nets 113Nueva York.- John Wall sumó 25 puntos, incluidos 11 en el cuarto periodo, y los Wizards de Washington derrotaron 118-113 a los Nets de Brooklyn.Bradley Beal y Otto Porter Jr ayudaron con 18 unidades cada uno, mientras que Markieff Morris totalizó 16 por Washington.Por los Nets, Brook López anotó 25 tantos y Sean Kilpatrick logró 21.Trail Blazers 112, Toros 110Chicago.- Damian Lillard acumuló 30 puntos y siete asistencias, CJ McCollum sumó 24 unidades, y los Trail Blazers de Portland superaron 112-110 a los Toros de Chicago, para hilar su tercera victoria consecutiva.Allen Crabbe agregó 17 tantos a la causa de Portland, que abrió una gira de cinco visitas cosechando su cuarto triunfo en cinco compromisos. Maurice Harkless participó del equilibrado ataque de los Blazers, con 11 puntos, mientras que Evan Turner finalizó con 10, además de hacer una contribución importante en el último período.Celtics 106, Rockets 107Houston.- James Harden sumó 37 puntos y Al Horford falló un disparo en la agonía del partido para que los Rockets de Houston derrotasen 107-106 a los Celtics de Boston.Con el partido empatado, Harden anotó cinco puntos seguidos para poner el marcador 107-102 con menos de un minuto en el reloj. Avery Bradley encestó por Boston y Harden recibió una falta flagrante por un codazo a Marcus Smart en el rostro. Smart acertó los dos tiros libres, pero Isaiah Thomas falló un enceste en bandeja.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.