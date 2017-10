Sin mañana

Madrid.- No hace mucho, el Nápoli estaba en condiciones de convertirse en el primer equipo en la historia de la Liga de Campeones en avanzar a octavos de final después de apenas tres partidos de la fase de grupos. Ahora, el equipo italiano enfrenta la posibilidad de ni siquiera conseguir el pase.Lo único que el Benfica necesitaba hacer para garantizar su lugar en la siguiente fase era defender una ventaja de 3-0 en su último partido. Ahora, ni siquiera un empate sería suficiente.El Benfica y el Nápoli se enfrentan hoy en Lisboa para definir su destino en el Grupo B, con la esperanza de meterse en octavos de la Champions tras desaprovechar varias oportunidades en las rondas previas.Ambos equipos tienen ocho puntos, uno más que el Besiktas, que avanzaría con una victoria sobre un Dynamo de Kiev de antemano eliminado.El ganador del choque en el Estadio da Luz avanza automáticamente, y un empate sería suficiente para el Nápoli dado que venció al Benfica cuando se enfrentaron en Italia. Si el Besiktas derrota al Dynamo, que sufrió descalabros sus dos juegos anteriores en casa, el perdedor en Lisboa quedará eliminado.“No va a ser un paseo en el parque en Lisboa para nosotros, pero tampoco lo será para ellos”, afirmó el técnico del Nápoli, Maurizio Sarri. “Los últimos 20 minutos podrían ser decisivos y tenemos que enfocarnos en ganar y no en defender un empate”.El Nápoli habría hecho historia de haber superado a Besiktas en casa en su tercer partido de la fase de grupos, pero cayó 3-2, para luego terminar con un empate de 1-1 en Turquía y otra igualada sin goles con el Dynamo de Kiev para llegar a la última ronda con la necesidad de un punto.El Benfica estaba a punto de asegurar un boleto a octavos tras tomar una ventaja de 3-0 en Besiktas, pero una dramática remontada permitió al equipo turco empatar y mantenerse con vida.El Benfica otorgó además un empate de último minuto con Besiktas en el duelo en Lisboa.Grupo ALa ronda final determinará si es el París Saint-Germain o el Arsenal quien termine en la cima del grupo, y el equipo francés tiene la ventaja sobre el inglés por sus goles como visitante.El PSG aseguraría el primer puesto con una victoria ante el Ludogorets sin importar el resultado del Arsenal en Basilea.El PSG y Arsenal empatan en puntos con 11.El búlgaro Ludogorets y el suizo Basilea igualan con dos unidades y se disputarán un lugar en la Liga Europa.Grupo BEl Benfica tratará de seguir adelante por segundo año en fila, lo que sería un logro sin precedentes para los campeones portugueses.Benfica ha ganado seis encuentros seguidos en Lisboa y no ha perdido en casa desde febrero.Una eliminación sería dura de tragar para el Nápoli, que hace tres años fue el primer equipo en quedar fuera de la fase de grupos con 12 puntos.Grupo CEl Barcelona de antemano aseguró el primer lugar del grupo pero el encuentro en casa ante el Borussia Moenchengladbach ofrecerá al equipo catalán la oportunidad de recuperarse de tres empates consecutivos, entre ellos el decepcionante resultado de 1-1 frente al Real Madrid el sábado en el Camp Nou.El partido también dará al argentino Lionel Messi una oportunidad de igualar o superar la marca de Cristiano Ronaldo de 11 goles en la fase de grupos. Messi llega al juego del martes con nueve dianas.El Barsa no contará con Neymar ni Ivan Rakitic por suspensiones.El Manchester City, que recibe al Celtic, ya tiene asegurado el segundo puesto del grupo. Moenchengladbach terminará en tercero.Grupo DEl Atlético de Madrid viaja a Alemania para medirse a un Bayern de Munich que busca convertirse en apenas el sexto club en acabar la fase de grupos con marca perfecta.El Atlético ya amarró la punta con 15 unidades en cinco partidos.El Bayern tratará de ampliar su record de Liga de Campeones de 15 victorias en casa consecutivas. La última vez que el club alemán perdió en casa fue en un 4-0 frente al Real Madrid en 2014, cuando los españoles eran guiados por el timonel Carlo Ancelotti.El PSV Eindhoven está obligado a vencer al Rostov en casa para terminar en el tercer lugar del grupo.

