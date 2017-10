Levantan medallas

César Guerrero, Kenia Torres y Oscar Guerrero, halteristas de Indios UACJ, subieron al podio en el Torneo Nacional del Pavo, en la categoría Primera Fuerza, en la justa efectuada en San Luis Potosí, el fin de semana anterior.En la categoría Juvenil, Valeria Carrera se ubicó, a su vez, en el segundo puesto en el selectivo para el Campeonato Mundial Sub 17, a celebrarse en Tailandia, en abril próximo.Valeria hizo buenos los intentos en el Arranque con 62 y 66 kilos en la barra y terminó con 70.En el Envión, levantó sobre sus hombros 82, 86 y 90.Así, totalizó 160 kilogramos.Cumplida esta actuación, Valeria deberá esperar para ver si es llamada o incluida en el listado de la preselección nacional el mes entrante, comentó el entrenador Carlos Iván Flores.Kenia, quien compite en la división de 63 kilogramos obtuvo el tercer lugar en Arranque, con 80 kilos y fue la número uno en el Envión con 110, al igual que en el Total, con una suma de 190 kilogramos.César, participante en el límite de los 56 kilogramos, consiguió tres primeros sitios en cada modalidad -Arranque, Envión y Total- con cifras de 90, 113 y 203 kilos, en forma sucesiva.Dentro de Más de 105 kilos, Oscar, logró tres segundos puestos con 140 en la barra en Arranque y 180 en el Envión, para una suma de 320 kilos.Lizbeth Torres, mundialista juvenil en Malasia, en octubre anterior, donde ocupó el sexto puesto, obtuvo la cuarta posición en tierras potosinas con 75 kilos en el Arranque y 100 en el Envión, para un Total de 175, en la categoría de Primera Fuerza.Andrea Carrera finalizó en el quinto lugar con 60 kilos en el Arranque, 80 en Envión para un acumulado o Total de 140.“Todos compitieron muy bien, compitieron con gente de calidad”, declaró Flores García.Afirmó que en el caso de César Guerrero el objetivo era que levantara más peso en el Envión.“Pero, ahí, la bajada de peso le afectó un poquito para el Envión. Kenia hace poquito Arranque porque tiene la cirugía de mano del año pasado, entonces, todavía no se acostumbra a hacer tanto Arranque, pero, el Envión lo hizo bastante bien”, señaló.Acerca de Lizbeth, la exigencia no fue muy grande por su señalada participación en el Mundial, además que compitió contra atletas 10 u 11 años mayores que ella, expuso.“Todos se desenvolvieron bien”, recalcó.INDITAS, BRONCE EN‘OCHO GRANDES’Con una victoria en tres sets sobre Halconas de la Universidad Veracruzana al son de 25-12, 25-11 y 25-14, Inditas UACJ, consiguieron ayer el tercer lugar en los ‘Ocho Grandes’ de la Liga Nacional de Voleibol Sala del CONDDE, en Culiacán, Sinaloa.Las indígenas, quienes el domingo por la noche cayeron en semifinales en cinco cerrados sets ante las anfitrionas Águilas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), barrieron al representativo de la UV y así, integraron al cuadro de ganadores en la justa.En Sinaloa, el equipo a cargo de Eleazar Cruz, venció el jueves anterior, en su primer partido, a la Universidad de Colima, en cinco mangas por parciales de 23-25, 15-25, 25-17, 25-16 y 15-13. Vino el duelo contra las Tigrillas de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), el viernes, que significó su primer revés en el torneo por marcadores de 13-25, 25-23, 25-21, 16-25 y 2-15.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.