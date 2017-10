A todo galope

East Rutherford, Nueva Jersey— Los chicos solo se quieren divertir.Para Andrew Luck ciertamente no fue nada divertido cuando se tuvo que ausentar de una derrota en la noche del Día de Acción de Gracias debido a una contusión. Pero se desquitó noche en una victoria de 41 a 10 sobre los Jets de Nueva York.“Volver al campo de juego y haber jugado decentemente, eso es divertido”, dijo Luck tras haber lanzado cuatro pases de anotación, tres dirigidos a Dwayne Allen.Ahora Luck tuvo que trabajar muy duro contra los anfitriones, quienes fueron abucheados por un casi vacío estadio MetLife desde el comienzo.Luck se ausentó de la derrota de la semana pasada ante Pittsburgh, fue dado de alta del protocolo de contusión de la NFL el fin de semana, y regresó con estilo con una actuación de horario estelar. Levantó a Indianapolis (6-6) de un empate con Tennessee y Houston para tomar la ventaja en la AFC del Sur.“El mariscal estuvo sorprendente”, dijo el entrenador Chuck Pagano. “Siempre es bueno contar con tu mariscal titular en el campo”.Allen y T.Y. Hilton fueron sus receptores principales, quedando en 22 de 28 por 278 yardas con muy poca oposición de parte de los Jets (3-9).Este partido no pudo ser más sencillo para Indianapolis. Los Colts juguetearon con los desanimados Jets desde el comienzo, cuando Jeremy Ross de Nueva York llegó hasta su propia yarda 11 en el retorno de despeje de apertura. Tras sólo tres jugadas de los Jets, Luck se apoderó del balón, y siete jugadas después lanzó un pase a Allen para poner el marcador 7 a 0.Indianapolis necesitó de cuatro jugadas en su próxima serie, con Allen quedando aún más abierto para una recepción de 21 yardas para conseguir una ventaja de 14 a 0. Para ese entonces, los Colts habían acumulado 120 yardas, mientras que los Jets sólo habían avanzado 6. “No sé exactamente qué fue lo que sucedió, pero se ha hecho una gran diferencia”, dijo Luck sobre haber anotado tan rápido. “Para poner el marcador 7 a 0 casi de inmediato, eso significa mucho para nosotros.”Esas cifras en la acumulación de yardas quedaron en 421 contra 250. Indianápolis anotó su mayor cantidad de puntos desde la semana 13 del 2014; los Jets permitieron que les anotaran el mayor puntaje desde la semana ocho de esa misma temporada.Los Jets (3-9) finalmente encontraron algo de chispa luego que el despeje de Pat McAfee fuera colocado en la yarda tres. Matt Forte convirtió un pase corto en un avance de 40 yardas, pero la serie de jugadas pronto se quedó estancada y Nick Folk anotó un gol de campo de 38 yardas. Tal acción asilenció temporalmente a los abucheadores en el estadio. Pero Luck encontró a Hilton con un pase de 23 yardas en la próxima jugada de Indianápolis, Gore corrió por 19 yardas y Adam Vinatieri pateó un gol de campo de 53 yardas para poner el marcador 17 a 3.Y cuando Allen impuso un récord de carrera con su tercera recepción de anotación en un perfecto pase de 23 yardas de parte de Luck, el juego ya se había decidido.“Nunca es fácil y no puedes quitar el pie del pedal de la gasolina y relajarte y decir, ‘ya tenemos este en la bolsa’”, dijo Pagano.Donte Moncrief agregó otro touchdown de tres yardas, es el sexto partido consecutivo en el que anota al menos uno. Hilton victimizó continuamente al esquinero Darrelle Revis y a otros corredores defensivos de los Jets, consiguiendo nueve capturas por 146 yardas. Hilton sobrepasó las mil yardas por cuarta ocasión en cinco temporadas.Nueva York ha perdido cuatro partidos seguidos y está en 1-5 en casa. Su desempeño el lunes por la noche no podrá ayudar al entrenador Todd Bowles, quien dirigió a los Jets a conseguir una marca de 10-6 hace un año en su primera temporada al mando.

