Ve Fuentes por el bien común en Bravos

Contra la soberbia de la gente del futbol, la costumbre y la regla no escrita de que cuando un entrenador es cesado, su cuerpo técnico se va con él, Miguel de Jesús Fuentes, timonel de Bravos FC Juárez, se mostró abierto a la posibilidad que varios integrantes del equipo de trabajo de Sergio Orduña, permanezcan en el conjunto.“La directiva tiene muy claro que hay algunas personas que van a ser institucionales, entonces, nosotros, que vamos llegando, yo creo que es cuestión de adaptarse todos. Son cosas que todavía no hemos aterrizado al cien, pero estamos todos trabajando ahorita para el bien del equipo, que es lo importante”, expresó.Fuentes Razo externó su desacuerdo con las prácticas que en este sentido se dan en el futbol mexicano.“De repente, la soberbia de la gente que está dentro del futbol, empezando por los entrenadores, son de repente muy cerrados o te apegas a costumbres muy arraigadas, de cómo se ha manejado y de la educación deportiva que tenemos, pero, hoy, nosotros venimos con toda la apertura para crecer un club”, manifestó.Puntualizó que lo que se busca no es el crecimiento de Miguel Fuentes, sino el del Club Bravos.“No es el crecimiento de ningún jugador en especial, necesitamos crecer todos juntos y dar pasos y saber que está por delante la institución que cualquier nombre de los que estemos integrándola”, afirmó.Añadió que la permanencia o salida de los miembros de un cuerpo técnico se debe a acuerdos que se alcanzan.“Y creo que si son personas que aportan de la mejor manera y transparentes, podemos trabajar todos sin problemas”, expuso.En torno a cómo encontró al plantel en el aspecto físico y en la relación entre ellos, comentó que está en la etapa de introducción a la dinámica que él quiere.A algunos jugadores les ha costado el trabajo, otros están perfectos, unos más vienen de vacaciones con sobrepeso y otros presentan lesiones, apuntó.“Todos esos detallitos los tenemos que ir viendo uno por uno y tratando de poner al equipo en la misma sintonía”’, expuso.Sobre el ambiente al interior del plantel, dijo que es bueno.“No hemos detectado nada extraño. Sabemos que en los grupos no todos se llevan bien, pero, sin embargo todos están aportando y están con la misma intención porque dijimos las cosas muy claras, aquí van a jugar los que anden mejor, no los nombres”, comentó.De cara al mini draft de jugadores, declaró que están en el proceso de la selección de los refuerzos.“El equipo está corto, necesitamos más gente y en cuestión defensiva es donde vamos a ver jugadores que vengan a aportar”, externó.Mencionó que en cada línea sumará un jugador de diferentes características a la base existente que, dijo, es importante, pero debe ser reforzada.“Un plantel vasto con un promedio de 20, 22 jugadores de primer nivel, complementos y formar un plantel vasto para los dos torneos -Liga y Copa MX-”, manifestó.Señaló que la disposición hacia el trabajo de parte de los futbolistas es excelente, pues saben de la deuda que tienen luego que la campaña anterior no cumplieron las expectativas.

