Asegura La Volpe que lo declararon inocente en caso de podóloga

Ciudad de México─ Luego de que la Fiscalía de Guadalajara solicitó el pasado viernes que se reabriera el caso y se girara una orden de aprehensión contra el entrenador argentino, este lunes previo a viajar a Japón para disputar el Mundial de Clubes, Ricardo La Volpe presumió su inocencia.A través de su recién creada cuenta de Twitter, La Volpe se dijo agradecido con el juez Séptimo de Jalisco por no haber caído en las “tramas” de Jorge Vergara.“Hoy el Poder Judicial de Jalisco ha declarado mi inocencia en acusaciones que se armaron cuando estaba en @Chivas.“Reconozco al Juez Séptimo por no caer en tramas del Sr. @jorgevergara. Gracias a todos los que confiaron en mi. Se acabó una pesadilla orquestada. Ahora a pensar sólo en futbol”, redactó en la red social.De esa forma, La Volpe emprendió el viaje a Houston, sede en la que América pernoctará para este martes por la mañana tomar el vuelo que lo lleve a Tokio, Japón en donde jugará su segundo Mundial de Clubes consecutivo.El Juez séptimo de lo penal negó la orden de aprehensión contra Ricardo La Volpe, tras la demanda legal que interpuso Belén Coronado, por supuesto acoso sexual cuando el técnico dirigía Chivas.La autoridad decidió lo anterior al no encontrar elementos suficientes para llevar a cabo dicha ejecución. Los abogados de La Volpe obtuvieron este lunes el acta de dicha determinación del juez.

