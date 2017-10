Firman Gigantes a Melancon; Hill con Dodgers

Oxon Hill, Maryland— Aunque no llegó a tiempo para evitar su eliminación, los Gigantes de San Francisco tienen finalmente a su añorado cerrador.El derecho Marc Melancon y los Gigantes llegaron el lunes a un acuerdo contractual por cuatro años y 62 millones de dólares. Y en una jornada en que se aceleró la actividad durante las reuniones de invierno de las Grandes Ligas, el zurdo Rich Hill firmó un nuevo convenio con los Dodgers de los Ángeles, por tres años y 48 millones de dólares.Un par de acuerdos de menor cuantía surgió también durante los encuentros entre los clubes dentro de un hotel en las márgenes del Río Potomac, a las afueras de Washington. Los Azulejos de Toronto contrataron al versátil Steve Pearce y los Filis de Filadelfia se hicieron de los servicios del relevista dominicano Joaquín Benoit.Pero no ha trascendido información sobre los peloteros más codiciados en posibles canjes: Chris Sale, as de los Medias Blancas de Chicago; Andrew McCutchen, jardinero de los Piratas de Pittsburgh, y posiblemente dos astros de los Tigres de Detroit, el toletero venezolano Miguel Cabrera y el lanzador Justin Verlander.Los Yanquis de Nueva York confirmaron que buscarán reforzar su bullpen con talento disponible en el mercado de agentes libres.“Hemos buscado a Aroldis Chapman. Hemos hablado también con Kenley Jansen y con Melancon’’, reveló el gerente general de los Yanquis, Brian Cashman.El dominicano José Reyes podría cambiar de posición, más que de equipo. Sandy Alderson, gerente general de los Mets de Nueva York, dijo que el pelotero de cuadro comenzaría a practicar en los jardines durante la pretemporada.Y los Medias Rojas de Boston informaron que el puesto de bateador designado, que quedó vacante por el retiro del dominicano David Ortiz, podría cubrirse tras probar a varios candidatos internos. Desde luego, ello dejaría espacio todavía para que contrataran al toletero Edwin Encarnación, también quisqueyano.Boston sí realizó una transacción, con el manager John Farrell. Ejerció la opción contractual para que el piloto siga hasta la campaña de 2018.

