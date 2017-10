Portero de Lyon queda sordo por petardos

Lyon— El arquero de Lyon, Anthony Lopes, sufrió una pérdida postraumática y temporal de la audición en ambos oídos por los petardos que le lanzó un grupo de hinchas durante un partido de la liga francesa.Lopes, hospitalizado tras sufrir mareos durante el encuentro sabatino en la cancha de Metz, dijo que la pérdida temporal del sentido del oído "no tendrá consecuencias a futuro''.El domingo, Lyon emitió un comunicado en el que informó que no hubo afectación en los tímpanos de Lopes."Anthony Lopes necesitará también superar el trauma psicológico que le provocó esta detestable agresión'', indicó el club.El partido se interrumpió a los 30 minutos, cuando varios seguidores de Metz lanzaron objetos contra el guardameta portugués. Un primer petardo estalló cerca de Lopes, quien fue atendido por sus compañeros y por el cuerpo médico de Lyon.Otro cayó cerca de sus pies cuando estaba tendido en la cancha. Ambos equipos abandonaron el campo y el duelo se canceló poco después.Lopes dijo que consultó el domingo a un otorrinolaringólogo, quien le recomendó un tratamiento de dos semanas. No mencionó si el tratamiento le impedirá jugar con su club, pero indicó que los médicos de los servicios de emergencia en Metz le habían otorgado un permiso de ausentarse por incapacidad.Metz ganaba por 1-0 mediante un gol anotado momentos antes de la interrupción. La liga francesa presentó el caso ante su comisión disciplinaria y advirtió que no habrá tolerancia para estas agresiones.

