Recibe Liverpool 3 goles en 20 minutos y cae con Bournemouth

Bournemouth, Inglaterra─ Liverpool recibió tres goles en los últimos 20 minutos del encuentro del domingo, para caer 4-3 en su visita a Bournemouth, con lo que desperdició la oportunidad de colocarse en el segundo puesto de la Liga Premier inglesa.Nathan Ake aprovechó que el arquero Loris Karius soltó un balón para marcar el tanto de la victoria de Bournemouth, en el tercer minuto de los descuentos. Liverpool, que está peleando por el título, sufrió su primera derrota desde el 20 de agosto.Los dirigidos por Jurgen Klopp se rezagaron a cuatro unidades del Chelsea, líder del campeonato.Liverpool ganaba por 3-1 a los 64 minutos, con goles de Sadio Mane, Divock Origi y Emre Can. Pero Ryan Fraser acercó al conjunto local a los 76 minutos y Steve Cook empató el marcador a los 78 de tiempo corrido.Cook fue quien hizo el disparo en el que Karius erró para que llegara el tanto de Ake, cedido a préstamo por el Chelsea."Abrimos la puerta y ellos entraron para hacer algunos goles maravillosos'', dijo Klopp. "Es un resultado merecido''.El colapso del Liverpool agravó las preocupaciones sobre su defensa, que careció del central Joel Matip. De igual modo, arreciaría el debate sobre si Karius representa el cambio generacional que requiere el equipo, tras sustituir recientemente a Simon Mignolet."Si aprendemos, está bien. Con 2-0 o 3-1, el encuentro no está decidido... Le regalamos el balón a Bournemouth'', lamentó Klopp.Fue posiblemente la victoria más memorable de Bournemouth desde el año pasado, cuando ascendió a la Premier."Esto muestra que tenemos todavía el espíritu de la época en que ascendimos'', comentó el técnico del Bournemouth, Eddie Howe.Mane dio a Liverpool la ventaja a los 20 minutos, al perseguir un balón filtrado por Can y vencer al arquero Artur Boruc. Origi hizo el 2-0 dos minutos después, esta vez con un pase adelantado de Jordan Henderson y gracias a una definición casi sin ángulo.Callum Wilson convirtió un penal a los 56, después de una falta de James Milner sobre Fraser. Pero Can restableció la ventaja de dos goles de los visitantes, tras recibir un pase retrasado de Mane y resolver desde los linderos del área.Luego vino la reacción increíble de Bournebouth."En el segundo tiempo pareció que podíamos anotar en cada ataque'', destacó Howe. "Para este club y para todos los que estamos involucrados con él, ha sido un día muy especial''.

