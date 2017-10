Nuevo reto

Carlos Rubén Navarro, cuarto lugar en menos de 58 kilogramos, en los Juegos Olímpicos ‘Río 2016’, partirá hoy a Bakú, Azerbaiyán, sede del Grand Prix Final de Taekwondo, el viernes 9 y sábado 10 del mes en curso.La justa, a la que acuden sólo los primeros 16 taekwondoínes en cada categoría olímpica, marcará el regreso a la actividad de Navarro Valdez.Ello, luego que en el verano pasado, en la justa olímpica cayó en la batalla por la medalla de bronce ante el coreano Kim Taehun, siete puntos a cinco.La competencia que organiza y avala la Federación Mundial de Taekwondo (WTF, por sus siglas en inglés), es la misma a la que el campeón continental en ‘Toronto 2015’ no calificó por falta de un punto y fracción en el ranking mundial, el año anterior.También, será la última de la temporada para los competidores aztecas.Carlos, quien visitó esta ciudad un par de ocasiones en los últimos dos meses, afirmó que, tras el resultado obtenido en Río de Janeiro hará cambios importantes en su taekwondo, con la idea de obtener mejores dividendos.“Voy a hacer cambios muy drásticos en todo, en mi preparación, dentro y fuera del taekwondo. Voy a hacer muchos, muchos cambios, con el fin de sacar los mejores resultados posibles”, expuso.Uno de ellos, será en la estrategia de pelea.“En tener más variedades, en mi estilo de combate, en cómo peleo durante la pelea, cómo me comporto después de la pelea, las personas que me ayudan a llegar a los torneos, mis preparaciones, todo lo que tiene que ver con lo de taekwondo”, afirmó.En su debut en los olímpicos, Navarro venció 23-9 al libanés Yousef Shriha en el pleito inicial y, en cuartos de final, superó al brasileño Venilton Texeira, 8-5.Vino la semifinal donde se midió al chino Zhao Shuai, ante quien cayó nueve puntos a cuatro y luego buscó el bronce contra Taehun.Itzel Manjarrez y Saúl Gutiérrez, quienes también compitieron en Brasil, en agosto anterior, viajarán junto al artemarcialista juarense, ganador del premio Deportista del Año, en las dos últimas ediciones (2015 y 2016).Además de los tres olímpicos, el resto del equipo mexicano es conformado por Briseida Acosta, Paulina Armería, Abel Mendoza, César Rodríguez y René Lizárraga.Rodríguez, originario de Monterrey, Nuevo León, consigiuó en este evento, en el 2015, en la capital del país, la plaza olímpica para México, en Menos de 58 kilos y, en la evaluación, Navarro Valdez ganó su lugar a Río en el seleccionado tricolor.A su vez, María del Rosario Espinoza, -ausente esta vez-, acreedora a tres medallas olímpicas en ‘Beijing 2008’, ‘Londres 2012’ y ‘Río 2016’, -una de cada color-, logró plata, al igual que Gutiérrez.FICHA TéCNICANombre: Carlos Rubén Navarro ValdezFecha y lugar nac: 8 mayo 1996. Cd. Juárez, Chih.Edad: 20 añosEstatura: 1.77 metrosPeso: -58 kilogramosLogros: Participará en el Grand Prix Final, en Bakú, AzerbaiyánCuarto lugar en los Juegos Olímpicos ‘Río 2016’ donde cayó en la pelea por la medalla de bronce ante el coreano Kim Taehun, siete puntos a cinco

