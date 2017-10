Apuntan Inditas a un título más

Enrachadas, con el título estatal y de la Región II del CONDDE, así como con el cetro del torneo ‘Mujeres por Juárez’ en su haber, las Inditas de la UACJ irán a partir de este martes por un gallardete más, el de los ‘Ocho Grandes’ de basquetbol femenil, en Chihuahua.“El equipo está más que preparado. Este semestre tuvimos mucho fogueo, el que no tuvimos los semestres pasados y, más que nada, es un equipo nuevo, pero muy unido, lo siento muy unido”, expresó Gabriela Ramos, ala y poste del equipo.Ramos, quien tiene dos años en el representativo y lleva el peso específico en el mismo, aseguró que las Inditas tienen el potencial, una actitud y un compañerismo muy grandes para figurar en los primeros sitios.“La verdad es que hemos trabajado mucho y, en lo personal, también he trabajado mucho con mis compañeras y el resultado se va a dar, yo espero estar entre los primeros tres lugares”, comentó.Al tiempo que mencionó que el equipo no deberá perder la cabeza y seguir al pie de la letra las instrucciones de la entrenadora Silvia Gutiérrez, destacó que las postes, alas y botadoras de las Inditas, son muy rápidas sobre la duela, lo cual, será una de las principales armas del conjunto.En torno al hecho que ‘jugarán en casa’, la basquetbolista tapatía, quien lamentó que equipos de la Asociación de Basquetbol Estudiantil (ABE) no estén dentro de los ‘Ocho Grandes’, anticipó que darán lo mismo que en otras sedes.“La verdad es que sí ha habido mucha controversia ahí, nos han metido mucha ‘grilla’, pero estando aquí, en el estado, vamos a dar lo mismo, lo mismo que estuvimos haciendo en todo el torneo”, adelantó.Ruth Martínez, movedora de balón y tiradora del conjunto, resaltó que el factor unión es una de las grandes fortalezas de la tribu.“Veo un equipo muy unido, muy completo y creo que estamos preparadas para cualquier evento. Hemos trabajado bastante y, la verdad, sí somos así como que un equipo muy unido y yo creo que eso nos ayuda bastante”, expuso.A la buena racha que vive el equipo con la obtención de los citados títulos, Martínez antepuso la preparación que ha cumplido desde julio pasado.“Independientemente de eso, yo creo que el trabajo que hemos hecho es lo que nos va a llevar a ganar, no el traer como que una buena racha, más bien el trabajo es lo que nos va a llevar al triunfo”, aseguró.A ello, sumó la confianza que tienen cada una de las basquetbolistas universitarias como factor importante para salir adelante en la justa nacional.“La confianza que nos tenemos y el trabajo que hemos hecho día con día, es la clave, yo pienso”, resaltó.El equipo viajará hoy por la mañana a Chihuahua, donde por la tarde conocerá su siembra y rivales de grupo.

