González y Polanco se llevan Triatlón Titanium

El paseño Robert ‘Bobby’ González y la atleta local Fernanda Polanco, bicampeona en el Chupacabras 100 KMS, conquistaron ayer los primeros lugares en el Cuarto Triatlón de Invierno Titanium, efectuado en las inmediaciones y, en la alberca del Parque Central Oriente.González, de 57 años, fue el triatleta que más rápido cubrió los 16 kilómetros en bicicleta, los tres kilómetros de carrera y, los 300 metros de nado, con un crono de 41:36 minutos.Juan Pablo Fierro y Jonathan Flores le siguieron con 42:23 y 42:34 minutos cada uno.González fue el ganador absoluto de la competencia que debido a las bajas temperaturas, inició con la bicicleta, continuó con la carrera y finalizó en la alberca del referido parque.“Todo fue muy bien. La ‘bici’ fue un poco difícil, pero todo salió muy bien para mí”, expresó.González afirmó que enfrentó a ciclistas más fuertes que él, quienes lo aventajaron, pero los alcanzó en la carrera y tomó la ventaja en el cierre de la competencia, en la natación.“Yo nado muy bien y, para correr, alcancé los que me pasaron en ‘bici’”, apuntó.En su debut en el triatlón, Polanco Domínguez, especialista en el ciclismo de montaña, fue la mejor en la rama femenil, con un tiempo de 54:21 minutos.Mariana Urrea ocupó el segundo lugar con un tiempo de 55:26 minutos y Shenti Estrada entró en el tercer sitio con 56:04 minutos.“Es mi primer triatlón que hago, me siento bien contenta y entusiasmada, dispuesta a hacer aún más triatlones, seguir con esto mientras pueda y no intervenga en mis carreras nacionales”, expresó.Los 16 kilómetros en bicicleta fueron un polvo para la atleta, quien declaró que batalló mucho en la nadada, por lo que los 300 metros, le parecieron un kilómetro.“Se me hacía eterno, por más que quería llegar todavía me faltaba un buen, pero estuvo muy ‘padre’, muy divertido, la experiencia me encantó y pues claro que lo vuelvo a hacer”, manifestó.RESULTADOS COMPLETOSIndividual varonilPos. Nombre Tiempo1 Robert González 41:36 min.2 Juan Pablo Fierro 42:23 min. 3 Jonathan Flores 42:34 min.Individual femenilPos. Nombre Tiempo1 Fernanda Polanco 54:21 min.2 Mariana Urrea 55:26 min.3 Shenti Estrada 56:04 min.Por equiposPos. Nombre Tiempo1 Hugo Venegas y co. 43:10 min.2 Hover / Sant / Fer Cabello / Juan Costa 43:50 min.3 Teresa Fdz. / Pablo Fdz. / Omar Murillo 44:32 min.Entrenadora: Silvia GutiérrezAsistente: Fernando Bouche

