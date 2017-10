Vienen Stanford y North Carolina al Sun Bowl

Stanford (No. 16) y North Carolina son los equipos que disputarán la edición 83 del Sun Bowl el próximo 30 de diciembre en El Paso a las 12:00 pm, según anunció ayer el comité organizador del evento.North Carolina será el equipo local y llega como representante de la Conferencia Conferencia de la Costa del Atlántico (ACC, por sus siglas en inglés) con una marca general de 8 ganados y 4 perdidos y 5-3 en la División de la Costa en su Liga.Por su parte Stanford representa a la Pac-12 y en la División Norte terminó en tercer lugar con marca general de 9-3 y 6-3 en Conferencia, debajo de Washington (11-1, 8-1 Conf.) y Washington State (8-4, 7-2 Conf.). Washington fue ranqueado ayer como el cuarto mejor equipo en la nación y estará en playoffs del futbol americano colegial.Stanford impondrá este año un récord de escuela, al ser esta la octava temporada consecutiva que juegan un partido de postemporada. Y será la aparición número 28 en un Tazón en la historia del equipo, que llega con una racha de cinco victorias al hilo.Las dos escuelas se han enfrentado en dos ocasiones en la historia, la más reciente en 1998 con triunfo para los Cardenales de Stanford en su casa.Para Stanford este será el cuarto viaje el Sun Bowl, luego de que en 1977 derrotaran 24-14 a LSU y en 1996 a Michigan State 38-0. Su más reciente visita fue en el 2009 cuando perdieron con Oklahoma 31-27.Ante rivales de la ACC, Stanford tiene una marca de nueve ganados y diez perdidos.Por su parte, los Tar Heels de North Carolina estarán por quinta ocasión en el Sun Bowl.La primera vez se remonta a 1972 cuando vencieron a Texas Tech 32-28. Luego en 1974 regresaron para perder con Mississippi State 26-24 y en 1982 derrotaron a Texas 26-10.Su más reciente aparición en el tradicional Tazón paseño fue en 1994, cuando perdieron con los Cuernoslargos de Texas 35-31.Bernie Olivas, director ejecutivo del Sun Bowl, declaró que no podían estar más contentos por la calidad de los dos equipos que jugarán en la frontera y que no tiene duda de que la afición llenará el Estadio Sun Bowl para disfrutar de un buen partido.Olivas agregó que le daba todo el crédito al comité organizador de este partido por el trabajo que han realizado durante la temporada con juntas semanales e incluso viajes a diferentes partidos.“La ciudad de El Paso está muy emocionada con este evento, que es uno de los mayores eventos del año”, dijo Olivas.SUN BOWLStanford (16) vs North Carolina83 Sun Bowl30 de diciembre del 201612:00 p.m. Estadio Sun BowlTV: CBS (4.1)PosicionesEn el Pac-12, NorteEquipo Conf. Gral.Stanford 6-3 9-3En la ACC, CostaEquipo Conf. Gral.North Carolina 5-3 8-4Historia en el Sun BowlNORTH CAROLINA1972, NC 32, Texas Tec 281974, Mississippi State 26, NC 241982, NC 26, Texas 101994, Texas 35, NC 31STANFORD1977 - Stanford 24, LSU 141996 - Stanford 38, Michigan St. 02009 - Oklahoma 31, Stanford 27

