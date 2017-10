Sale Arian Moore de Mineros

Luego de la derrota de este sábado ante Northwestern State, el entrenador de UTEP, Tim Floyd, reveló que el guardia novato Arian Moore dejó al equipo minero.‘Adrian Moore no está más con nuestro equipo. No había minutos para él en este equipo y él quería algo de tiempo de juego. Y su mamá recientemente fue diagnosticada con una muy seria enfermedad y ellos hablaron después del partido ante Southeast Louisiana y Adrian vino conmigo y me dijo que estaba muy lejos de casa y que sentía la necesidad de estar más cerca de su madre y así fue’, dijo Floyd.Moore había firmado con UTEP a finales del mes de abril, y los Mineros tenían pensado que fuera el reemplazo de Lee Moore, que decidió probar un lugar en el profesionalismo.Adrian, nativo de Little Rock, Arkansas, tuvo participación solamente en un juego con UTEP esta temporada.En relación a la derrota de este sábado con Northwestern State, Floyd dijo que sabían que iban a tener que jugar como un grupo defensivamente y tratar de encontrar la manera de frenar al rival.‘Sentimos que este fue un buen equipo de Northwestern State, que ha jugado en lugares muy difíciles. Sabíamos que iba a ser muy complicado. Hemos tenido una semana de distracciones y en verdad eso no nos ayuda’.UTEP no contó con Omega Harris, que cumplió un partido de suspensión por faltar a clases, y durante los últimos 16 minutos no pudieron contar con Matt Willms, que salió del juego con la nariz rota.‘No sé que va a pasar en términos de su recuperación y cuándo jugará otra vez’, dijo Floyd. ‘Matt es nuestro anotador más efectivo en el interior y ahí es en donde siempre hemos tratado de jugar duro. Esto lo va a hacer difícil dependiendo de su recuperación y de cuándo estará listo para volver’.

