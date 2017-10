Retoma Ferman senda del triunfo

En casa, bajo el cobijo de la afición fronteriza, el púgil juarense Darío Ferman retomó la senda del triunfo, al doblegar por la vía del cloroformo a Gerardo ‘Pipino’ Cuevas Junior, en la pelea principal de la función de box ‘Choque de Trenes’, que se realizó en el gimnasio municipal Josué ‘Neri’ Santos.Sin grandes dificultades, Ferman acabó el combate en el segundo asalto de 10 pactados, en la división de los welter.En el mismo primer episodio Cuevas se fue a la lona, pero la cuenta de protección le dio el tiempo suficiente para seguir en la contienda.Para el segundo giro, con la misma determinación que mostró desde el arranque, el ‘Macizo’ no dio tregua y acabó la batalla, para alcanzar su triunfo número 14 en el boxeo de paga, con un solo revés.Recordar que Ferman llegó a este compromiso con una dolorosa derrota, la primera en el boxeo profesional, ante Abel Ramos, el pasado 20 de mayo en Phoenix, Arizona.El pugilista fronterizo fue sorprendido y cayó por la vía del nocaut técnico en el quinto asalto.Antes de ese descalabro, Darío registraba una seguidilla de 13 victorias, la gran mayoría de ellas alcanzadas por la vía del cloroformo.El mismo sábado por la noche, la boxeadora juarense Diana Fernández pudo mantener su calidad de imbatible, tras imponerse por decisión unánime a Sandra Hernández.Diana tiene ahora un récord de 15 triunfos, tres de ellos por la vía rápida, además de un empate, sin descalabros.Quien terminó de escribir la crónica de una decepción anunciada fue Marcos ‘Papitas’ González, que pese a mostrar voluntad sobre el encordado, no le alcanzó para acreditarse la victoria luego de ser descalificado en su pelea ante Giovani Straffon.En varias ocasiones González escupió el protector bucal y el tercero sobre la superficie optó por descalificarlo en el octavo round.En la ceremonia de pesaje el ‘Papitas’ no cumplió con el peso pactado por lo que tuvo que pagar forfait; no es la primera ocasión en la que el boxeador juarense no cumple el reto ante la báscula.Fernando Silva por su parte se aplicó en su combate y noqueó en cinco asaltos a Juan Aguirre Zertuche.Por decisión unánime, Karina Fernández derrotó en pelea de revancha a la capitalina Jessica Guadalupe Martínez.Miguel Longoria venció a Miguel Herrera por decisión unánime, en ocho rounds, en la división supermosca.Bryan Flores noqueó en el primer round a Francisco Ibinarriaga, mientras que Mary Villalobos se impuso a Leslie Morales, por decisión dividida.Resultados…•Darío Ferman ganó por KO a Gerardo Cuevas•Diana Fernández ganó por decisión unánime a Sandra Hernández•Marcos González perdió por descalificación ante Giovani Straffon•Fernando Silva ganó por KO a Juan Aguirre Zertuche•Karina Fernández ganó decisión unánime a Jessica Martínez•Miguel Longoria ganó por decisión unánime a Miguel Herrera•Bryan Flores ganó por KO a Francisco Ibinarriaga•Leslie Morales perdió por decisión dividida ante Mary Villalobos

