Investiga Policía casos de pedofilia en futbol inglés

Londres, Inglaterra─ La Policía británica investiga a 55 clubes ingleses, profesionales y aficionados, en el marco del escándalo de pedofilia en el futbol de este país, informó este domingo la prensa británica.Según The Observer, el Consejo Nacional de Jefes de Policía (NPCC), un organismo de coordinación a nivel británico de las fuerzas de Policía locales, confirmó que 55 clubes han aparecido en las diferentes investigaciones a través del Reino Unido.Según el diario, un tercio de las Policías locales del Reino Unido está inmerso en las investigaciones.El director de la línea de asistencia telefónica para las presuntas víctimas (que recibió 860 llamadas en una semana) colocada por la NSPCC, la principal organización de protección de menores en el Reino Unido, dirigida por John Cameron, estimó que jóvenes futbolistas están actualmente en peligro."Tenemos algunas informaciones que muestran que algunos niños podrían estar en peligro actualmente", explicó Cameron a The Observer.Por otra parte, el exguardameta de los juveniles del Charlton, Russell Davy, declaró que su carta escrita a la Federación Inglesa (FA) en 1986, en la que contaba haber sido agredido por el antiguo ojeador del Chelsea, Eddie Heath, seguía sin tener respuesta.En la edición dominical del Mirror, Davy cuenta que Heath, que pasó del Chelsea al Charlton, le agredió sexualmente en varias ocasiones."Escribí una carta a la FA para contarles lo que me pasaba, nombrando a Eddie Heath y al Charlton. Les suplicaba que investigaran para que no le pasara lo mismo a otros. Pero nunca recibí una respuesta", afirma el exjugador.La FA, que anunció la apertura de una investigación independiente, y algunos clubes ingleses están acusados de haber cubierto durante décadas actos de pedofilia, cuyo número de víctimas potenciales se eleva a 350, según un balance de la policía hecho público el jueves.

