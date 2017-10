Dan Coyotes respaldo al cuerpo técnico

Gil Cantú, presidente de los Coyotes de El Paso, manifestó ayer su total apoyo al trabajo del cuerpo técnico que encabeza el uruguayo Héctor Hugo Eugui, luego de que sufrieran la quinta derrota de la temporada por cero victorias y de que el viernes un sector del público pidiera la salida del entrenador.“El cuerpo técnico está creciendo y tiene todo el apoyo de la directiva”, dijo Cantú. “Quiero que este equipo dure muchos años y me gustaría que estuviera el profe Eugui, pero no puedo decir qué va a suceder en dos o tres año”.El directivo agregó que todo el equipo tiene su apoyo porque trabajan al máximo, además de que varias personas, así como los patrocinadores, se han acercado a él para darle ánimos y decirle que esto es normal por ser el primer año del equipo en la Major Arena Soccer League.“Obviamente es una situación difícil la que pasa el club, a nadie nos gusta perder y esta situación de los resultados abre puertas para que todos se expresen y todos son libres de expresarse”.Cantú explicó que hay dos tipos de circunstancias que inciden en el equipo, unas que no pueden cambiar y otras que sí está en sus manos modificar.Entre las primeras mencionó el hecho de que en El Paso no cuentan con canchas profesionales para entrenar como las tienen todos los demás equipos de la liga.“Esta semana pudimos entrenar más días seguidos en el Coliseo, lo que no había pasado antes, pues siempre lo hacíamos al aire libre o en la cancha de hockey de Nations Tobin, con quienes estamos muy agradecidos”.Otro aspecto que no pueden cambiar, señaló Cantú, es el hecho de que jugadores con experiencia en esta liga no quisieron venir a El Paso, lo cual nos dice la misma gente de la liga que es normal en un equipo nuevo.“Nos está costando adaptarnos, pero los mismos técnicos han pasado de novatos a expertos en esta liga. Todos los equipos tuvieron una primera vez. Hay otros equipos que pasaron momentos difíciles y se mantuvieron como Ontario y Dallas”.Ante esa situación, la directiva de los Coyotes se dio a la tarea de buscar jugadores en El Paso, Juárez y la región, ‘que son buenos, con experiencia en Tercera y Segunda División, en torneos internacionales, con Patriotas de El paso, Primera A, etcétera.“Tenemos un grupo con experiencia en futbol soccer, pero no en esta liga y aquí tenemos apenas cuatro meses”.La idea de los Coyotes, mencionó Gil Cantú, siempre fue tener a jugadores de la comunidad, pero reforzados con unos cinco con experiencia en la liga, los cuales sin embargo no accedieron a venir a El Paso.Entre las cosas que sí está en sus manos cambiar, Cantú que son jugadores, buscar por otro lado, entre aquellos que se quedan sin trabajo, que no fueron aceptados en otros clubes.“Lo otro es seguir practicando y mejorar, y eso es parte del cuerpo técnico y de los jugadores. Y nosotros no nos quejamos para nada de que no hagan su trabajo o que no den su mejor esfuerzo, sino todo lo contrario”.Aclaró que esta no es una liga donde los jugadores se dediquen nada más a jugar, pues tienen su trabajo aparte. “Ellos hicieron su pretemporada, muchas veces saliendo antes de sus trabajos, incluso a veces algunos salen a las cinco de trabajar y a las siete ya tienen que jugar un partido. Además de que nostros viajamos en camión, no en avión”.