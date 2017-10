Dan último adiós a miembros del 'Chape'

Monterrey, México– Dos aviones de la Fuerza Aérea Brasileña aterrizaron hoy en el aeropuerto de la ciudad de Chapecó con los féretros de 50 de los 71 muertos en el accidente de avión que llevaba el lunes el equipo de futbol de Chapecoense a Medellín, Colombia, para disputar la Final de la Copa Sudamericana ante el Atlético Nacional.En medio a lluvia y al viento, los féretros fueron bajados de los aviones y trasladados con honores militares, ante la presencia del presidente de Brasil, Michel Temer, otras autoridades del gobierno brasileño y el embajador de Colombia.En el acto también estuvieron presentes las familias de los 19 jugadores, de los empleados y dirigentes del club que viajaron con el plantel, invitados y 20 periodistas de la región que también estaban en el vuelo.En un primer momento, estaba previsto una ceremonia en el aeropuerto de Chapecó en la que Temer entregaría la medalla del mérito deportivo a las familias de las víctimas ya que el mandatario no estaría presente a la Arena do Condá, escenario del velorio.La noticia desató críticas hacia el jefe de Estado y fue acusado de evitar el estadio por temor a abucheos y otras reacciones contrarias a su gestión.No obstante, hoy la asesoría de la Presidencia de la República anunció el cambio de planes y justificó que la presencia de Temer en el estadio era posible gracias a las condiciones de seguridad para el arribo del mandatario.El propio Temer, en una breve charla con la prensa, explicó que "no pude anunciar (la ida al estadio) ayer puesto que en este caso los agentes de seguridad tendrían que revistar a todas las personas que entrasen en el estadio. Recién anuncié ahora para facilitar a todos".Los féretros seguirán en camiones hacia la Arena do Condá, con capacidad para 20 mil personas, donde miles de aficionados ya están en las gradas para seguir la ceremonia fúnebre, además pantallas gigantes fueron colocadas en los alrededores para que una multitud, que se espera ronde las 100 mil personas, pueda despedirse del "Chape".A bordo del avión siniestrado, de la aerolínea boliviana Lamia, viajaban 77 personas, de las cuales 71 fallecieron, la mayoría jugadores de la plantilla, miembros de la directiva y gran parte del cuerpo técnico del club de futbol.En tanto, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se unió hoy al homenaje que la ciudad de Chapecó rindió a los fallecidos en el accidente de avión que tuvo lugar el pasado lunes en Colombia y en su intervención se identificó como uno más de los brasileños que sienten la tragedia."Hoy todos somos brasileños, todos somos chapecoenses", declaró Infantino en su discurso ante las más de 19 mil personas que abarrotaban el estadio Arena Condá pese a la fuerte lluvia que cayó este sábado.El directivo, cuyo discurso duró poco más de un minuto, expresó su cariño a todos los presentes, a los que mandó un "gran abrazo".Infantino clausuró su participación en el acto clamando "¡Força Chape!", un grito de apoyo al club y a esta pequeña localidad de poco más de 200 mil habitantes.

